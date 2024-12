Conexión de comercio y consumo de productos agroforestales y acuáticos entre Hanói y las provincias y ciudades

Para continuar promoviendo el comercio entre la ciudad de Hanói y las provincias, con el objetivo de exportar productos agroforestales y acuáticos, así como productos artesanales entre la ciudad de Hanói y otras provincias y ciudades, el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Hanói, en colaboración con la Oficina de Calidad, Procesamiento y Desarrollo del Mercado y el Grupo Central Retail, ha intensificado las actividades de exhibición, presentación y promoción de productos agroforestales y acuáticos seguros de la ciudad de Hanói y las provincias de todo el país.

Nguyen Nhu Tiep, director de la Oficina de Calidad, Procesamiento y Desarrollo del Mercado, dijo que el Programa de cooperación para conectar productos agroforestales y acuáticos de Hanói con las provincias fue firmado hace 9 años entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Comité Popular de la Ciudad de Hanói. Hasta la fecha, el potencial de la ciudad ha sido aprovechado y desarrollado, y Hanói ha demostrado ser un lugar adecuado para conectar la distribución de productos.

Hanói también cuenta con 250 empresas dedicadas a la producción y procesamiento de productos agroforestales y acuáticos, que en su mayoría aprovechan productos especiales de diferentes regiones del país. En 2023, estas 250 empresas exportaron más de 1.8 mil millones de USD. Con estos potenciales, para desarrollar el programa de cooperación que garantice la seguridad alimentaria y mejore la calidad de los productos agroforestales y acuáticos en el comercio entre Hanói y las provincias, el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Hanói ha firmado acuerdos de cooperación con 43 provincias, desarrollando más de 1 000 cadenas de suministro de productos agroforestales y acuáticos seguros en el mercado de Hanói, con un suministro que representa el 20% del total de productos agroforestales y acuáticos del país. El desarrollo de estas cadenas no solo ayuda a garantizar la trazabilidad y seguridad alimentaria, sino que también contribuye a mejorar el estatus de la producción agrícola en el contexto actual.

La organización de la "Semana de exhibición, presentación y promoción de productos agroforestales y acuáticos seguros de Hanói y las provincias en 2024" en el centro comercial Big C Thang Long (Hanói) es una oportunidad para que las empresas, cooperativas y establecimientos productores y comerciales de Hanói y las provincias intercambien experiencias sobre la organización de la producción, aumenten el valor agregado de los productos, fortalezcan la conexión comercial, promuevan y fomenten el comercio, busquen clientes, accedan a nuevos mercados, estimulen la demanda interna y aumenten las ventas minoristas de productos agroforestales y acuáticos, mejorando la posición de los productos agrícolas en el mercado nacional y con vistas a la exportación. La semana de exhibición cuenta con la participación de 45 provincias y ciudades, más de 150 empresas, cooperativas y establecimientos productores y comerciales de productos agroforestales y acuáticos seguros de Hanói y las provincias, presentando más de 1,000 productos agroforestales y acuáticos de importancia nacional, de las provincias y especialidades regionales.

En particular, la firma de un memorando de entendimiento entre el Grupo Central Retail, el principal grupo de ventas al por menor de Tailandia, que opera en Vietnam desde 2012 con más de 340 tiendas y centros comerciales en 42 provincias, y las empresas y cooperativas productoras de productos agroforestales y acuáticos de Hanói y otras provincias, representa una base importante para que el grupo inicie negociaciones y firme contratos oficiales. Esto permitirá que los productos agrícolas, acuáticos, procesados y especialidades regionales de los productores de Hanói y otras provincias sean distribuidos a través de las redes Go Big C y Top Market en todo el país, además de abrir oportunidades de exportación para los productos vietnamitas a través de la red internacional de ventas al por menor de Central Retail./.