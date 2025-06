Dong Thap impulsa sus oficios tradicionales desde la riqueza de su tierra

Gracias a sus abundantes y características materias primas, la provincia de Dong Thap ha logrado desarrollar diversos oficios artesanales tradicionales que han consolidado su reputación en todo el país. Algunos de los más antiguos incluyen el tejido de esteras en la aldea de Dinh Yen, la fabricación de tablas de cortar de madera en Dinh An (distrito Lap Vo), y la producción de harina de arroz y de galletas de camarón en Sa Dec.

El paisaje colorido y característicos de la aldea del tejido de esteras de Dinh Yen en la comuna de igual nombre, distrito de Lap Vo, provincia de Dong Thap.

Dinh Yen se formó hace siglos a orillas del tranquilo río Hau. La zona cuenta con numerosos bancos de arena y tierras aluviales ideales para cultivar juncos y fibras vegetales, materiales esenciales para el tejido de esteras. Esta artesanía se concentra principalmente en las comunas de Dinh An y Dinh Yen, especialmente en las aldeas de An Loi A, An Loi B, An Khuong y An Binh. Lo más característico es que las familias tejedoras viven alrededor del templo Dinh Yen, donde las coloridas esteras, de tonos verdes, amarillos y rojos, se secan al sol en los caminos del pueblo, creando una imagen típica y pintoresca del lugar.

La fibra de junco, materia prima principal para confeccionar esteras, se obtiene localmente o se transporta por vía fluvial desde provincias cercanas al pueblo artesanal de Dinh Yen.

Proceso de teñido en color amarillo en la fabricación tradicional de esteras en Dinh Yen.

Esteras de junco teñidas de rojo puestas al sol para su secado

El secado de esteras de junco al aire libre en la aldea de Dinh Yen.

La fase de tejido mecanizado que ayuda a reducir tiempo de producción y aumentar la cantidad de esteras terminadas, además de ahorrar esfuerzo físico.

Una artesana sonríe con orgullo junto a las esteras que ha terminado. El pueblo de Dinh Yen produce una gran variedad de esteras en distintos tamaños, colores y diseños.

Representación del "mercado de esteras fantasma" de Dinh Yen, una recreación de la tradicional escena comercial del pasado, símbolo cultural único y emblemático del pueblo.

La incorporación de maquinaria en ciertas etapas del proceso ha permitido reducir el esfuerzo físico y aumentar la productividad. Algunos talleres destacados, como Thanh Binh, Vinh Loi o Be Hai, tienen capacidad para satisfacer la creciente demanda del mercado. Según Phan Van Tan, propietario del taller Be Hai, el tejido de esteras requiere precisión, destreza y secretos técnicos propios de cada taller. Para obtener una pieza de calidad, es esencial seleccionar juncos uniformes, secarlos al sol antes de teñirlos en agua hervida con pigmentos naturales, y sumergirlos varias veces de acuerdo con la intensidad del color deseado. Una vez secos nuevamente, se tejen y la estera se recorta, se remata con tela y se seca antes de ser comercializada.

Tablas de cortar en secado al sol a lo largo de ambos lados del camino de entrada, una imagen característica de la aldea de tablas de madera de Dinh An.

A poca distancia de Dinh Yen se encuentra la aldea de tablas de cortar de Dinh An (aldea de An Hoa, comuna Dinh An, distrito Lap Vo), con casi un siglo de existencia. Llama mucho la atención las robustas tablas redondas y cuadradas alineadas en las márgenes del camino, entre el bullicio de los talleres y la actividad comercial fluvial.

Actualmente, unas 15 familias siguen dedicándose a ese oficio, abasteciendo a todo el suroeste del país. La familia de Nguyen Van Viet, con dos generaciones en esa labor, es una de las más antiguas y de mayor escala. Sus productos destacan por utilizar tres tipos de madera dura: mu u, xa cu y tamarindo, que ofrecen durabilidad, textura firme y color atractivo. Además, al cortar carne o huesos, la tabla no desprende astillas. El uso de maderas locales también reduce el coste, lo que hace que las tablas de Dinh An sean competitivas y muy apreciadas. Según Viet: “Este trabajo no tiene horario fijo, se hace en familia. Si uno está cansado, descansa. Por eso, en cualquier momento del día, los visitantes pueden ver cómo se fabrican las tablas y vivir el ambiente comercial del pueblo”.

La madera se seca al sol antes de ser aserrada para fabricar tablas de cortar.

Los bloques de madera se cortan en planchas mediante maquinaria especializada.

La incorporación de diversas sierras y herramientas mecánicas ha permitido ahorrar esfuerzo humano y aumentar la producción.

Etapa de lijado y pulido de una tabla de cortar de forma cuadrada.

Los comerciantes mayoristas acuden directamente al taller para adquirir productos en grandes cantidades.

Animada compraventa de tablas de cortar en los hogares artesanales de la comuna de Dinh An.

Las tablas de cortar de madera de Dinh An, disponibles en varios tamaños y formas, son buscadas y apreciadas por su durabilidad.

Hoy en día, la provincia cuenta con 40 oficios y aldeas tradicionales reconocidas oficialmente, entre ellos cinco declarados Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional: la fabricación de botes y canoas en Long Hau (distrito Lai Vung), el tejido de esteras en Dinh Yen (Lap Vo), la confección de pañuelos en Long Khanh A (Hong Ngu), la elaboración de harina de arroz en Sa Dec y la producción de nem en Lai Vung. Estos oficios no solo tienen valor económico, sino que también desempeñan un papel crucial en la preservación y promoción del patrimonio cultural local./.

