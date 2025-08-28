Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ការហាត់សមបឋមថ្នាក់រដ្ឋ នៃពិធីព្យុហយាត្រា ដង្ហែរក្បួនអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ ទិវាបុណ្យជាតិនៅទីលាន Ba Dinh

មនុស្សជាង ៤ ម៉ឺននាក់នឹងចូលរួមនៅក្នុងការហាត់សមបឋមថ្នាក់រដ្ឋនៃពិធី ព្យុហយាត្រា ដង្ហែរក្បួន អបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ ជោគជ័យនៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា នៅទីលាន Ba Dinh ទីក្រុងហាណូយ នាយប់ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា។
កាំភ្លើងធំបានត្រៀមខ្លួនជារួចរាល់នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិ My Dinh មុនពេលចាប់ផ្ដើមការហាត់សមបឋម។ (រូបថត៖ Trong Phu/VOV)

ការហាត់សមបឋមមានការចូលរួមពីផែនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ (កងទ័ព នគរបាល) ផែនមហាជន និងផែនយុទ្ធោបករណ៍ យានជំនិះពិសេស។ លើសពីនេះ នឹងមានការអធិប្បាយផ្ទាល់ពីខេត្ត Khanh Hoa (ចាក់បញ្ចាំងនៅលើ អេក្រង់) នៃការធ្វើព្យុហយាត្រារបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅសមុទ្រ។ ព្យុហយាត្រា របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅសមុទ្រនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្ត Khanh Hoa ដោយមាន ការចូលរួមពីកងទ័ពជើងទឹក ប៉ូលីសសមុទ្រវៀតណាម កងទ័ពការពារព្រំដែន និងយោធភូមិភាគទី៥។

លើសពីនេះ ការហាត់សមបឋម ក៏មានការចូលរួមពីផែនកងទ័ពនៃប្រទេស រុស្ស៊ី ឡាវ និងកម្ពុជា ផងដែរ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថា សាមស៊ុងគ្រុបនឹងក្លាយជាដៃគូគួរជាទីទុកចិត្តរបស់វៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថា សាមស៊ុងគ្រុបនឹងក្លាយជាដៃគូគួរជាទីទុកចិត្តរបស់វៀតណាម

នាថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញ ជិញ បានអញ្ជើញទទួលជួបលោក Roh Tae Moon នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសាមស៊ុង អេឡិចត្រូនិក (កូរ៉េខាងត្បូង) ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការនៅវៀតណាម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top