ព័ត៌មាន
ការហាត់សមបឋមថ្នាក់រដ្ឋ នៃពិធីព្យុហយាត្រា ដង្ហែរក្បួនអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ ទិវាបុណ្យជាតិនៅទីលាន Ba Dinh
ការហាត់សមបឋមមានការចូលរួមពីផែនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ (កងទ័ព នគរបាល) ផែនមហាជន និងផែនយុទ្ធោបករណ៍ យានជំនិះពិសេស។ លើសពីនេះ នឹងមានការអធិប្បាយផ្ទាល់ពីខេត្ត Khanh Hoa (ចាក់បញ្ចាំងនៅលើ អេក្រង់) នៃការធ្វើព្យុហយាត្រារបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅសមុទ្រ។ ព្យុហយាត្រា របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅសមុទ្រនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្ត Khanh Hoa ដោយមាន ការចូលរួមពីកងទ័ពជើងទឹក ប៉ូលីសសមុទ្រវៀតណាម កងទ័ពការពារព្រំដែន និងយោធភូមិភាគទី៥។
លើសពីនេះ ការហាត់សមបឋម ក៏មានការចូលរួមពីផែនកងទ័ពនៃប្រទេស រុស្ស៊ី ឡាវ និងកម្ពុជា ផងដែរ៕