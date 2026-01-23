WEF Davos 2026 : le Vietnam affirme son engagement pour une prospérité durable

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Le Anh Tuan (au milieu), et la délégation vietnamienne participant à un événement du Forum économique mondial de Davos 2026. Photo : VNA

La réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) 2026 se tient dans la ville de Davos, en Suisse, du 19 au 23 janvier 2026.



Placée sous le thème « A Spirit of Dialogue » (Un esprit de dialogue), l’événement a réuni près de 3.000 délégués issus de plus de 130 pays, dont environ 60 chefs d’État et de gouvernement, des dirigeants de grandes organisations internationales, de nombreux ministres en charge de l’économie, des finances, des affaires étrangères, du commerce et de l’industrie, ainsi que des gouverneurs de banques centrales, aux côtés de près de 850 directeurs généraux et présidents de groupes mondiaux de premier plan.



Intervenant lors des sessions thématiques concernant l’ASEAN, la délégation vietnamienne a souligné que l’ASEAN demeure l’une des régions à la croissance dynamique et stable de l’économie mondiale, avec la perspective de devenir la quatrième économie mondiale d’ici 2030.



Sur cette base, le Vietnam a proposé plusieurs priorités de coopération clés pour l’ASEAN, notamment l’élaboration de cadres communs fiables en matière d’identification numérique, de gouvernance des données et de cybersécurité, le développement de clusters industriels interconnectés et le renforcement des transferts de technologies, des compétences et de la position de l’ASEAN dans les chaînes de valeur régionales et mondiales, la promotion de la finance durable et de la finance de transition, ainsi que le développement du réseau électrique de l’ASEAN et du commerce transfrontalier d’électricité propre.



Lors de la conférence, le Vietnam a également réaffirmé son engagement en faveur d’une croissance rapide, inclusive et durable, associée aux réformes institutionnelles, à la transformation numérique et à la transition vers une économie bas carbone, avec pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.



En marge de la réunion, le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, le Comité populaire municipal de Da Nang et le ministère des Affaires étrangères ont conjointement organisé des événements, afin de présenter aux amis et partenaires internationaux les mécanismes et politiques spécifiques du centre financier international du Vietnam situé à Ho Chi Minh-Ville et à Da Nang, ainsi que les atouts et opportunités d’investissement du pays.



Dans le cadre du forum, la délégation vietnamienne a eu des rencontres bilatérales avec des dirigeants du WEF, des représentants du gouvernement suisse, du Cambodge, ainsi qu’avec de grands groupes et entreprises internationales tels qu’Allianz SE et JTI, afin de présenter les réalisations majeures du Vietnam ces dernières années et de réaffirmer sa volonté de créer des conditions favorables à une coopération et à des investissements internationaux durables et mutuellement bénéfiques.-VNA/VI