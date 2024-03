VinFast présente une gamme complète de véhicules électriques au salon de Bangkok

Au Salon international de l'automobile de Bangkok (BIMS) 2024, VinFast Auto a présenté une gamme diversifiée de solutions de mobilité verte sur le principal marché automobile d'Asie du Sud-Est, notamment des scooters électriques, des voitures et un concept de camionnette électrique dénommé VF Wild.

Un concept de camionnette électrique dénommé VF Wild. Photo : VNA

Le constructeur automobile vietnamien a également présenté sa politique après-vente de pointe, réaffirmant sa détermination et son ambition de se développer en Thaïlande.



Vu Dang Yen Hang, directeur général de VinFast Thaïlande, a déclaré que les solutions de mobilité verte, modernes et intelligentes que VinFast a apportées au BIMS 2024 incluent le mini-SUV VF 3 ; les VF 5, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8 et VF 9, allant des segments A-SUV aux segments E-SUV.



Le VF Wild, concept de camionnette électrique, qui a attiré l'attention du monde entier lors de ses débuts au CES 2024, est également exposé.



Parmi ces véhicules, les VF 5, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8 et VF 9 sont tous des versions à conduite à droite (RHD), adaptées au marché thaïlandais. De plus, VinFast présente toute sa gamme de scooters électriques, des options d'entrée de gamme aux options haut de gamme, notamment Evo200 et Evo200 Lite, Feliz S, Klara S, Vento S et Theon S.



En introduisant un écosystème de mobilité verte composé de véhicules électriques de haute qualité dotés d'un design moderne et d'une technologie innovante sur le principal marché des véhicules électriques de la région, VinFast affirme fortement sa capacité de fabrication mondiale et sa capacité à répondre pleinement à la demande diversifiée de mobilité durable.



Pour rendre la mobilité verte plus accessible aux Thaïlandais, VinFast a également mis en place une politique après-vente sans précédent. Plus précisément, les véhicules électriques de VinFast seront couverts par une garantie de 7 à 10 ans ou de 160.000 à 200.000 km (selon la première éventualité) et par une garantie de 8 à 10 ans avec un kilométrage illimité pour la batterie.

Vu Dang Yen Hang a affirmé qu'avec ce service après-vente exceptionnel, VinFast apportera des expériences passionnantes aux consommateurs thaïlandais, s'engageant à les accompagner dans la révolution des transports verts.



S'adressant à la cérémonie de lancement le 26 mars, Temmy Wiradjaja, représentant du réseau de distribution de VinFast en Asie, a déclaré que VinFast avait signé des lettres d'intention avec 15 concessionnaires à travers la Thaïlande, démontrant l'engagement de l'entreprise à fournir un support complet de vente et de service aux consommateurs thaïlandais, garantissant une expérience client fluide et pratique.



Il a également mentionné que la nouvelle société mondiale de développement de bornes de recharge, V-Green de VinFast, servira de partenaire dans l'expansion du réseau de recharge VinFast dans le monde entier, y compris en Thaïlande.



Exprimant sa joie de la présence d'une autre marque vietnamienne en Thaïlande, la chargée d'affaires de l'ambassade du Vietnam en Thaïlande, Bui Thi Hue, a déclaré que l'ambassade agirait toujours comme un pont pour connecter et accompagner les entreprises nationales, VinFast en particulier, pour apporter davantage de produits vietnamiens sur les marchés thaïlandais et internationaux.



Selon les prévisions, VinFast étendra ses opérations à au moins 50 pays dans le monde en 2024. En plus des marchés clés tels que les États-Unis, le Canada et l'Europe, le groupe fait une percée vigoureuse dans les pays d'Asie que sont l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande, la Philippines, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique. - VNA/VI