Vinamilk rejoint le 17e Congrès mondial de l'industrie du lait

La Société par actions de produits laitiers du Vietnam (Vinamilk) est le seul représentant vietnamien à participer au 17e Congrès mondial de l'industrie du lait qui a eu lieu les 25 et 26 juin à Londres, au Royaume-Uni.

C'est la quatrième fois que Vinamilk participe à cet événement annuel qui met en relation entreprises, fournisseurs, distributeurs et clients de l'industrie laitière.

Lors du congrès de cette année, sur le thème « Des personnes en bonne santé, une planète en bonne santé », l'entreprise vietnamienne a envoyé le message de « Prendre soin de changer » (Care to change) et a partagé ses innovations stratégiques dans quatre directions : les générations futures, une meilleure nutrition, l'expérience client et un avenir durable, a déclaré Nguyen Quang Tri, directeur exécutif du marketing de Vinamilk.

Ces aspects créeront une dynamique pour le fort développement de Vinamilk et de l'industrie laitière en général dans le contexte mondial, a-t-il estimé.

Vinamilk fait actuellement partie des cinq marques de lait les plus durables au monde. En 2023, l’entreprise a officiellement annoncé la feuille de route de l’objectif zéro émission nette jusqu’en 2050. Moins d’un an plus tard, elle disposait de trois unités, comprenant une ferme et deux usines, certifiées comme ayant des émissions neutralisées selon la norme PAS2060:2014. Ce résultat impressionnant a attiré l'attention des participants au congrès.

Richard Hall, président du Congrès mondial de l'industrie du lait, a salué le modèle de production écologique de Vinamilk, qui a prouvé que la mise en œuvre de politiques appropriées contribuerait à optimiser les propriétés naturelles pour les industries alimentaires, laitières et nutritionnelles.

Fondée en 1976, Vinamilk figure actuellement parmi les 40 plus grandes entreprises laitières au monde en termes de chiffre d'affaires et est la sixième marque laitière la plus valorisée au monde avec 3 milliards de dollars, selon le Brand Finance du Royaume-Uni.

L'entreprise fournit actuellement 250 types de produits et les exporte vers 60 pays et territoires, avec un chiffre d'affaires total en 2023 atteignant 60.479 milliards de dôngs (2,37 milliards de dollars). -VNA/VI