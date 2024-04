Viettel ouvre un centre de données dans le parc de haute technologie Hoa Lac à Hanoï

Le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel) a inauguré le 10 avril son centre de données dans le parc de hautes technologies de Hoa Lac, à Hanoï, l'un des plus grands centres de données du Vietnam à ce jour.

Le nouveau centre dispose de racks d'une capacité trois fois supérieure à la moyenne vietnamienne. Il répond à la tendance de développement de l'intelligence artificielle (IA) avec des puces de calcul haute performance pour augmenter la capacité de calcul.

Le centre de données détient de nombreux certificats verts tels que des normes de gestion de l'énergie, des normes de gestion de l'impact environnemental et des normes de gestion de l'hygiène du travail. Il s'agit également du premier centre de données au Vietnam à s'engager à utiliser des énergies renouvelables pour couvrir 30% de sa consommation électrique.

S'exprimant lors de l'inauguration, le ministre de l'Information et des Communications, Nguyen Manh Hung, a souligné que l'investissement dans les centres de données était un nouveau type d'investissement de la part des fournisseurs de services de télécommunications pour disposer d'un nouvel espace de croissance. Les données sont la ressource la plus importante de l’économie numérique. La richesse future d'un pays est mesurée par des données, a-t-il ajouté.

Les données et le traitement des données constitueront la plus grande industrie, a-t-il déclaré, ajoutant que Viettel ainsi que d'autres fournisseurs de services de télécommunications vietnamiens devraient avoir une vision juste sur l'infrastructure de données d'un pays pour faire du Vietnam un centre numérique mondial.

Il a déclaré qu'un système de centre de données sûr et fiable et doté de la plus haute sécurité et de la technologie la plus avancée, comme le centre de données de Hoa Lac de Viettel, jouerait un rôle important dans la protection de la souveraineté des données et des données personnelles au Vietnam.

Le président et directeur général de Viettel, le général de brigade Tao Duc Thang, a déclaré qu'à ce jour, Viettel disposait d'un total de 230 000 serveurs, 81 000 m² de surface au sol, 11 500 racks, 87 MW d'électricité - l'équivalent d'un centre de données du monde.

Dans les temps à venir, Viettel investira continuellement dans les centres de données. Il investira 10 000 milliards de dôngs supplémentaires (400,88 millions de dollars) pour étendre l'échelle à 17 000 racks d'ici 2025, et 40 000 milliards de dôngs pour 34 000 racks d'ici 2030.

Actuellement, tous les centres de données de Viettel répondent aux normes internationales TIA 942. En particulier, le centre de données de Hoa Lac est conçu et mis en œuvre pour garantir une sécurité physique à 5 niveaux - le niveau le plus élevé à ce jour. Il peut se connecter à tous les pays et à cinq lignes de câbles sous-marins à fibres optiques avec cinq directions différentes. Toutes les opérations de ce centre de données sont surveillées à distance en permanence. -VNA/VI