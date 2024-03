Vietnam-Russie : conversation téléphonique entre Nguyen Phu Trong et Vladimir Poutine

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong a effectué le 26 mars une conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Nguyen Phu Trong a chaleureusement félicité le président Poutine pour sa réélection par le peuple russe à la présidence de la Fédération de Russie pour le mandat 2024-2030, avec un nombre de voix record dans l'histoire moderne de Russie, ce démontrant la confiance et le soutien du peuple russe au président Poutine dans la direction du pays dans la nouvelle période. Il a également adressé ses salutations et ses sincères condoléances au président Poutine, au peuple russe et aux proches des victimes de l'attentat terroriste perpétré à Moscou dans la soirée du 22 mars.

Nguyen Phu Trong a affirmé que le Vietnam appréciait la grande aide de la Russie d’hier comme d’aujourd'hui au Vietnam et à son peuple. Le Vietnam détermine ses relations de partenariat avec la Russie comme l'une des principales priorités de sa politique étrangère, a-t-il souligné.



Le président russe Poutine a respectueusement remercié les félicitations du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong ainsi que les partages opportuns et les condoléances adressés par le Parti, de l'État et du peuple vietnamien au peuple russe pour ses pertes lors de l'attaque terroriste du 22 mars. Il a affirmé que le Vietnam était toujours un ami et un partenaire fiable de la Russie.

Le président russe a exprimé sa joie pour l'évolution positive des relations bilatérales dans tous les domaines.

Les deux dirigeants ont discuté et convenu d'un certain nombre d'orientations majeures pour promouvoir la coopération bilatérale dans les temps à venir dans des domaines tels que la sécurité-défense nationale, l'économie-commerce, la culture, le tourisme...

A cette occasion, Nguyen Phu Trong a respectueusement invité le président Poutine à effectuer une visite officielle au Vietnam. L'invitation a été acceptée avec joie. La visite sera effectuée à un moment approprié. - VNA/VI