Vietnam-R.de Corée: échange des expériences sur la transformation numérique de la presse

Une délégation du journal Nhan Dan (Peuple) dirigée par son rédacteur en chef Le Quoc Minh a eu une séance de travail à Hanoï le 11 décembre avec une délégation de l'Agence de presse sud-coréenne Yonhap de la dirigée par son président-directeur général Hwang Dae-il.

Cette rencontre a eu lieu dans le cadre d'un programme d'échange de délégations de haut niveau entre l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) et Yonhap. La directrice générale de la VNA Vu Viet Trang a également assisté à l'événement.

Le Quoc Minh, membre du Comité central du Parti, vice-président de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation, et président de l'Association des journalistes du Vietnam, a déclaré que le journal Nhan Dan poursuit sa transformation numérique pour répondre aux besoins des lecteurs. Il prévoit de lancer une version en sud-coréen en 2025 pour fournir des informations générales et précises sur les relations entre le Vietnam et la République de Corée, contribuant ainsi au renforcement des relations bilatérales.

Le Quoc Minh a souligné que la presse moderne doit continuellement innover pour s'adapter aux attentes des lecteurs, en exploitant les technologies, notamment l'intelligence artificielle (IA). En 2025, l'Association des journalistes du Vietnam organisera une formation sur la technologie de l'IA pour environ 5 000 journalistes vietnamiens, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Hwang Dae-il a informé Le Quoc Minh des résultats de son entretien avec la directrice générale de la VNA, affirmant que les activités de coopération entre les deux agences de presse sont très pratiques et correspondent à leurs missions respectives en tant qu'agence de presse nationale de chaque pays. Il a exprimé son espoir d'une collaboration substantielle avec le journal Nhan Dan dans les temps à venir.

Il a également partagé des informations sur le service d'information en langue vietnamienne fourni par son agence, et salué le lancement prochain de la version en sud-coréen du journal Nhan Dan. Il a également invité Le Quoc Minh à se rendre en République de Corée dans un temps opportun.

A cette occasion, les deux parties ont partagé leurs expériences et discuté des défis communs et des opportunités pour promouvoir la transformation numérique de la presse. -VNA/VI