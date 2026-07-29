Vietnam : Nouvelle mentalité de la sécurité nationale et du développement social

Le général Luong Tam Quang, membre du Politburo et ministre de la Sécurité publique lors de la conférence nationale pour diffuser et mettre en œuvre les résolutions adoptées lors du troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat, le 29 juillet. Photo : VNA

Le Comité central du Parti du 14e mandat a introduit une nouvelle stratégie de sécurité nationale et de développement social dans la nouvelle ère, visant à assurer la paix, la stabilité et un développement durable de haute qualité tout en améliorant le bien-être de la population et en atteignant les deux objectifs centenaires du Vietnam en 2030 et 2045.



Le général Luong Tam Quang, membre du Politburo et ministre de la Sécurité publique, a fait ces remarques lors d’une conférence nationale, mercredi 29 juillet à Hanoi, pour diffuser et mettre en œuvre les résolutions adoptées lors du troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat .



Le ministre a souligné que, pour la première fois, le Congrès national du Parti du 14e mandat avait placé le maintien d’un environnement pacifique et stable au cœur des objectifs de développement du pays. Il a également fixé pour objectif l’édification d’une société disciplinée, saine, civilisée, sécurisée, socialement protégée, sûre et développée, avec l’ambition à long terme de réduire significativement la criminalité et, à terme, de créer une société exempte de criminalité, d’accidents, de fléaux sociaux et de corruption.



Malgré les progrès considérables qui ont hissé le Vietnam au rang des pays les plus performants au monde en matière de paix, de stabilité et de sécurité, Luong Tam Quang a reconnu que des lacunes et limites persistent. Les quatre principaux risques identifiés par le Parti n’ont pas encore été complètement éradiqués, tandis qu’un contexte mondial de plus en plus instable et l’émergence de menaces sécuritaires non traditionnelles posent des défis sans précédent.



Dans ce contexte, a-t-il déclaré, le Vietnam a besoin d’une nouvelle mentalité, de nouvelles méthodes et de normes plus élevées en matière de sécurité nationale. La sécurité nationale doit devenir un moteur de développement, jetant les bases d’une croissance rapide et durable et d’un niveau de vie plus élevé. La nouvelle stratégie de sécurité nationale vise à garantir la continuité des opérations des administrations à tous les niveaux, le fonctionnement continu des infrastructures critiques, la stabilité de l’économie et la stabilité de la société en toutes circonstances.



La stratégie énonce six principes directeurs, reflète la mentalité actualisée du Parti en matière de sécurité nationale et introduit sept objectifs spécifiques, développant les stratégies de sécurité nationale précédentes pour relever les nouveaux défis.



Les priorités essentielles comprennent la préservation des fondements idéologiques du Parti, de son rôle dirigeant, de sa combativité et de la solidité du système socialiste. Il est également question d’une protection renforcée des intérêts légitimes des organisations et des citoyens vietnamiens à l’étranger, ainsi que d’une coopération internationale plus étroite en matière de sécurité.



Pour atteindre ces objectifs, la résolution définit neuf grands groupes de tâches et de mesures, dont certaines sont introduites pour la première fois, comme la protection du système politique et des institutions contre toutes les éventualités, la sécurisation des domaines et technologies émergents, la réponse proactive aux nouvelles formes de menaces et de crises sécuritaires, le renforcement de la sécurité humaine et la place centrale qu’occupe la confiance du public dans la stratégie de sécurité nationale.



Il a souligné que, dans cette nouvelle ère, la sécurité nationale ne se limite plus à la protection du Parti, de l’État, du peuple, du système politique et de la souveraineté nationale. Elle englobe désormais la sauvegarde des fondements du développement national et la garantie du bon fonctionnement de l’économie, de la société et des technologies. Il a insisté sur le fait que toutes les stratégies de développement doivent renforcer la résilience nationale et que la sécurité ne doit jamais être sacrifiée au profit de la croissance économique.



Le ministre a également mis en avant une autre résolution sur la construction d’une société disciplinée, sûre, saine, civilisée, harmonieuse et axée sur le développement, la décrivant comme le premier document stratégique du Parti consacré à cet objectif.



La résolution vise à établir les fondements d’une telle société d’ici 2030, avec des objectifs à plus long terme s’étendant jusqu’en 2045. Parmi ses principaux objectifs figurent la réduction des atteintes à l’ordre public de 10% par an, la garantie que d’ici 2030 au moins 50% des localités communales et 20% des localités provinciales soient exemptes de drogue, l’achèvement du développement d’un gouvernement numérique, le placement du Vietnam parmi les trois premiers de l’ASEAN et parmi les 50 premiers au monde en matière de gouvernement numérique, et parmi les 15 premiers au monde dans l’indice mondial de cybersécurité.



Parmi les autres objectifs figurent l’élévation de l’indice de satisfaction des services des administrations publiques (SIPAS) au-dessus de 88%, la garantie d’un accès universel aux écoles, aux enseignants et au matériel pédagogique, l’atteinte d’un taux d’achèvement de l’enseignement secondaire supérieur d’au moins 85%, la mise en place de bilans de santé annuels pour tous les citoyens tout en progressant vers des soins hospitaliers gratuits pour tous, le maintien du chômage en dessous de 3% et l’amélioration de l’accès aux services culturels à l’échelle nationale.



La résolution vise également à porter l’indice de développement humain (IDH) du Vietnam à environ 0,8, à augmenter l’espérance de vie à environ 75,5 ans et à placer le pays parmi les 40 nations les plus heureuses du monde, tout en s’attaquant aux problèmes de désordre urbain, de pollution, d’embouteillages et d’inondations.



Pour soutenir sa mise en œuvre, elle identifie huit groupes de tâches et de mesures, dont trois priorités novatrices : promouvoir une culture du respect de l’état de droit et de l’éthique du service public, préparer le peuple vietnamien à une nouvelle ère et construire un système moderne de gouvernance sociale qui soutienne le développement à partir de la base.



Luong Tam Quang a déclaré que le Politburo avait également adopté deux programmes d’action comprenant respectivement 79 et 59 tâches spécifiques, conformément au principe des « six clartés » – définissant clairement les responsabilités, les tâches, les échéances, l’autorité et les résultats attendus.



Il a conclu que ces deux résolutions établissent une nouvelle vision stratégique pour la protection de la sécurité nationale dans tous les domaines, tout en construisant une société centrée sur le peuple qui améliore son bien-être matériel et spirituel, et constituent un nouveau fondement et une nouvelle force motrice pour la mise en œuvre des résolutions du Congrès national du Parti du 14e mandat. – VNA/VI