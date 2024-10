Vietnam-Irlande intensifient leurs liens dans les domaines de l'éducation, de la science et de la technologie

Les succès dans la coopération en matière d'éducation, de formation et de science et technologie entre le Vietnam et l'Irlande constituent une base solide pour le développement des relations bilatérales dans d'autres domaines où les deux pays disposent d'un énorme potentiel, tels que les énergies renouvelables, l'agriculture et l'innovation, a déclaré le professeur agrégé et docteur Trân Lê Nam, de l'École d'ingénierie électrique et électronique de l'University College of Dublin (UCD).

Bien qu'ils aient établi des relations diplomatiques assez tard par rapport à d'autres pays européens en 1996, le Vietnam et l'Irlande ont réalisé de nombreux résultats importants dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la science et de la technologie.

Chaque année, le gouvernement irlandais accorde 30 bourses complètes à des étudiants vietnamiens pour étudier dans les principales universités irlandaises. À ce jour, près de 300 étudiants ont bénéficié de cette bourse pour suivre des programmes de maîtrise en économie, finance, sciences naturelles, pharmacie, ingénierie et éducation.

En particulier, depuis 2015, le programme d'échanges éducatifs bilatéraux soutient des partenariats entre 15 universités vietnamiennes et 8 irlandaises dans de nombreux domaines différents.

Il a déclaré que la coopération bilatérale dans le domaine de la science et de la technologie a également obtenu des succès remarquables. En 2010, le programme Irish Aid a soutenu la création de l'Initiative Irlande-Vietnam sur la prévention de la transmission de virus à diffusion hématogène (The Ireland-Vietnam Blood Borne Virus Initiative - IVVI), basée sur la coopération entre l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie du Vietnam et l'UCD.

Récemment, le Vietnam et l'Irlande ont donné la priorité à la coopération dans les domaines de l'économie agricole, de l'hygiène alimentaire et de la nutrition, de l'environnement, du changement climatique et de l'innovation.

Cet expert a estimé que les programmes de coopération dans les domaines de l'éducation - formation et science - technologie ont eu des impacts extrêmement positifs et efficaces. De nombreux programmes de formation et de recherche ont permis aux apprenants d'acquérir les compétences et les capacités nécessaires pour créer et développer des idées commerciales au Vietnam.

Trân Lê Nam a souligné qu'à travers cette visite, l'élévation des relations bilatérales dans l'éducation et la formation ouvrirait des opportunités de coopération plus approfondies, tout en aidant les deux pays à améliorer la qualité de l'éducation, de la recherche et du développement des ressources humaines. En outre, les projets de recherche sur les énergies renouvelables, le changement climatique et les produits pharmaceutiques pourraient être des domaines prioritaires, permettant aux instituts de recherche vietnamiens d'apprendre et d'accéder aux technologies avancées de l'Irlande.



A cette occasion, Trân Lê Nam a également souligné le rôle crucial de la communauté intellectuelle vietnamienne en Irlande en tant que pont pour élargir le réseau de coopération entre les scientifiques et les experts des deux pays, contribuant à promouvoir le développement scientifique et technologique, tout en permettant aux chercheurs vietnamiens d'accéder à de nouvelles méthodes, technologies et idées provenant de la communauté internationale.



La section de la Société intellectuelle vietnamienne en Irlande pourrait organiser des forums ou des séminaires scientifiques permettant aux experts des deux pays d'échanger leurs connaissances et expériences, ainsi que d'aider les établissements de formation et de recherche au Vietnam à établir des liens avec des partenaires appropriés en Irlande pour réaliser des programmes de recherche bilatéraux. -VNA/VI