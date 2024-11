Vietnam - France : Coopération économique au cœur des échanges

Le vice-Premier ministre vietnamien Tran Hong Ha a reçu, le 18 novembre à Hanoï, une délégation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la plus grande fédération patronale française.

La délégation était conduite par François Corbin, vice-président du MEDEF International en charge de la coordination dans la région de l’ASEAN, et représentant spécial du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères pour les relations économiques dans la région de l’ASEAN.

Lors de la rencontre, Tran Hong Ha a salué cette visite importante, soulignant qu’il s’agissait de la première séance de travail entre un dirigeant du gouvernement vietnamien et une délégation française, visant à concrétiser les résultats de la récente visite en France du secrétaire général du Parti et président de l'État To Lam en octobre 2024.

Le vice-Premier ministre a exprimé son espoir que cette visite permettrait aux entreprises françaises d'identifier des domaines clés de coopération et des projets d'investissement en phase avec les priorités et les atouts du Vietnam.

« Les entreprises des deux pays doivent bénéficier d’un mécanisme de dialogue et de rencontre réguliers, afin de promouvoir efficacement les plans de coopération, en ligne avec l’esprit du partenariat stratégique global », a-t-il affirmé.

L’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, et François Corbin ont indiqué que les entreprises françaises étaient particulièrement intéressées par des opportunités d'investissement dans des secteurs stratégiques comme les énergies renouvelables, le nucléaire, les trains à grande vitesse et urbains, l’exploitation et la transformation des minéraux critiques, ainsi que dans l’éducation, la santé et l’agroalimentaire.

Ils ont également mis en avant l'engagement des entreprises françaises à accompagner le Vietnam dans le développement des institutions, le transfert de technologies avancées et la formation des ressources humaines.

À cette occasion, Tran Hong Ha a demandé aux ministères vietnamiens concernés, notamment ceux de l’Industrie et du Commerce, des Transports, de l’Agriculture et du Développement rural, ainsi que de la Construction, de collaborer étroitement avec les entreprises françaises. Il a également recommandé d’établir des connexions directes avec des entreprises et des localités vietnamiennes pour faciliter la mise en œuvre de projets spécifiques. - VNA/VI