Vietnam-Cambodge : entretien entre les deux chefs de l’organe législatif

L'entretien entre le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man et la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge Samdech Khuon Sudary. Photo : VNA

Le développement socio-économique de chaque pays et les mesures visant à promouvoir les relations de coopération entre les deux pays et les deux organes législatifs étaient au centre de l’entretien entre la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge Samdech Khuon Sudary et le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man, en visite officielle au Cambodge.

Les deux dirigeants se sont réjouis du développement fructueux des relations de coopération entre les deux pays dans des domaines importants. La coopération en matière de défense et de sécurité constitue un pilier important des relations bilatérales, contribuant au maintien de la stabilité politique et au développement de chaque pays. La coopération économique, commerciale et d'investissement s'est développée rapidement et a obtenu des résultats encourageants.

Tran Thanh Man a déclaré que les dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens appréciaient hautement le prestige et le rôle de la dirigeante Khuon Sudary dans le système politique cambodgien, tout en déclarant convaincu que la dirigeante continuera de contribuer activement à la promotion des relations entre les deux pays et les deux organes législatifs.

Khuon Sudary a hautement apprécié la pensée sur une nouvelle ère de développement, l’ère d’ascension nationale proposée par le secrétaire général du Parti To Lam.

Les deux présidents de l'Assemblée nationale ont souligné que seules la solidarité et la coopération étroite pouvaient aider les deux pays à surmonter les défis. La coopération bilatérale entre les deux pays apporte non seulement des avantages économiques, mais contribue également à promouvoir la prospérité commune de l'Asie du Sud-Est, tout en renforçant la position des deux pays sur la scène internationale.

Ils ont convenu de se coordonner étroitement et de continuer à promouvoir une bonne coopération législative.

Tran Thanh Man a proposé que les deux parties continuent de mener des activités d'échange et de partager leurs expériences dans les domaines d'intérêt mutuel, notamment dans la construction et le perfectionnement des institutions et des systèmes juridiques, la supervision suprême et la décision sur les questions importantes du pays et de mettre en œuvre des activités de coopération entre les commissions et agences de l'Assemblée nationale et entre les parlementaires des deux pays.

Les deux parties continuent d’encourager les ministères, les branches, les localités et les entreprises à mettre en œuvre activement et efficacement les traités et accords signés ; de se soutenir mutuellement lors des forums multilatéraux et interparlementaires auxquels les deux parties participent.

Tran Thanh Man a demandé à l'Assemblée nationale du Cambodge de prêter attention et de promulguer des politiques juridiques visant à créer les conditions permettant aux entreprises, aux investisseurs et aux personnes d'origine vietnamienne de vivre de manière stable, de faire des affaires et de contribuer au développement socio-économique du Cambodge.

Il a souligné que les organes législatifs des deux pays devraient promouvoir davantage leur rôle pour étendre la bonne coopération entre les deux pays dans la défense et la sécurité aux autres domaines.

Khuon Sudary a particulièrement insisté sur le renforcement de la coopération entre la jeune génération et les jeunes parlementaires des deux pays. Les deux organes législatifs doivent créer un environnement juridique favorable ; soutenir le développement des entreprises des deux côtés ; construire une frontière d'amitié, de paix et de développement.

Tran Thanh Man et Khuon Sudary ont estimé que les résultats obtenus lors de leur entretien apporteraient une contribution importante à la consolidation et au développement des relations bilatérales, notamment celles entre les deux organes législatifs. - VNA/VI