Vietnam Airlines et CAE Inc. signent une extension de coopération pour exploiter les simulateurs de vol

La compagnie aérienne nationale (Vietnam Airlines) vient de signer un accord de coopération sur l'exploitation de simulateurs de vol (SIM) avec le fournisseur mondial d'équipements de formation au pilotage et de services CAE Inc. (CAE).

La cérémonie de signature s'inscrit dans le cadre du programme de travail au Vietnam de la ministre canadienne de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, Mary Ng.



Les deux parties ont convenu de poursuivre et d'étendre leur coopération dans l'exploitation des SIM des Airbus A350 et Boeing 787 jusqu'à fin 2033. Il s'agit d'une réalisation importante, répondant aux besoins de formation des pilotes de Vietnam Airlines.

La formation SIM au Vietnam aide non seulement Vietnam Airlines à accroître la sécurité, la flexibilité et la proactivité, mais elle lui permet également d’optimiser et réduire ses coûts afin d'améliorer son efficacité commerciale.

Auparavant, au cours de la période 2017-2018, Vietnam Airlines avait reçu de CAE 03 des appareils SIM adaptés aux caractéristiques techniques des Airbus A321, Airbus A350 et Boeing 787. -VNA/VI