Vietjet lance deux lignes reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Con Dao

La compagnie aérienne Vietjet a inauguré le 19 avril deux nouvelles liaisons directes reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville vers l'île de Con Dao. Ces deux lignes seront exploitées avec une fréquence de 28 vols aller-retour par semaine.

Plus précisément, les vols au départ de Hanoï sont programmés quotidiennement à 6h45 et 9h15, avec des vols retours de Con Dao à 11h35 et 14h05. Pour la liaison Hô Chi Minh-Ville - Con Dao, les départs sont fixés quotidiennement à 10h30 et 13h00, et les vols retours de Con Dao vers Hô Chi Minh-Ville sont à 9h20 et 11h50.Con Dao est une destination unique qui captive par la beauté immaculée de sa nature et sa profondeur spirituelle et historique, témoignant du passé héroïque du pays. Ces nouvelles liaisons de Vietjet offrent un confort inégalé aux voyageurs nationaux désireux d'explorer cette terre sacrée.

Les vols vers Con Dao proposent deux classes de service : Éco et SkyBoss. Les passagers SkyBoss bénéficient d'une franchise de bagages de 7 kg en cabine et de 7 kg en soute, ainsi que de services prioritaires. Les passagers en classe Éco disposent d'une franchise de 7 kg en cabine.

Vietjet s'est imposée comme une compagnie aérienne novatrice dans l'industrie aéronautique vietnamienne. Sa stratégie repose sur la maîtrise des coûts, l'efficacité opérationnelle et la performance, intégrant les dernières technologies et se positionnant à l'avant-garde des tendances du secteur. Vietjet offre ainsi des opportunités de voyage à des tarifs économiques et flexibles, complétées par une gamme de services diversifiée pour répondre aux besoins de sa clientèle.

Membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) et détentrice de la certification IOSA (IATA Operational Safety Audit), Vietjet est la plus grande compagnie aérienne privée du Vietnam. Elle a obtenu la note de sécurité maximale de 7 étoiles par le site d'évaluation de la sécurité et des produits airlineratings.com et a été reconnue par Airfinance Journal comme l'une des 50 meilleures compagnies aériennes mondiales en termes de santé financière et opérationnelle pendant plusieurs années consécutives. La compagnie a également été distinguée comme meilleure compagnie à bas prix par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA et Airline Ratings, entre autres. - VNA/VI