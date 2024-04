Victoire de Diên Biên Phu - message de patriotisme et de grande union nationale

Le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu est l'occasion pour tout le Parti, tout l'armée et tout le peuple de revoir la glorieuse tradition du peuple vietnamien dans la lutte révolutionnaire contre l'invasion, pour l'indépendance et pour la réunification nationales.

La victoire de Diên Biên Phu est le message de patriotisme et de grande union nationale, a affirmé le général de corps d’armée Nguyên Tân Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, vice-ministre de la Défense. A cette occasion, il a accordé une interview à l'Agence vietnamienne d’information sur le contenu de cet événement.

Le général de corps d’armée Nguyên Tân Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, vice-ministre de la Défense.

Comment évaluez-vous la stature, la signification et les leçons apprises de la victoire de Diên Biên Phu pour l’oeuvre actuelle d’édification et de défense de la Patrie ?

Il y a 70 ans, notre armée et notre peuple ont mené avec succès la campagne de Diên Biên Phu, contribuant de manière décisive à mettre fin à la guerre de résistance contre les colonialistes français. La victoire a été enregistrée dans l'histoire de la nation comme un Bach Dang, un Chi Lang ou un Dong Da du 20e siècle et est entrée dans l'histoire mondiale comme une brillante victoire dans la percée du bastion du système esclavagiste colonial de l'impérialisme et est un drapeau encourageant les peuples coloniaux du monde entier à lutter pour l'indépendance et la liberté.

C'est la victoire de la force de « toute la nation combattant l'ennemi » sous la direction intelligente et lucide du Parti dirigé par le Président Hô Chi Minh. La victoire est devenue un symbole de l’héroïsme révolutionnaire ainsi que de la sagesse, du courage et de la volonté indomptable du pays pour l’indépendance et la liberté nationales.

Sept décennies se sont écoulées, mais la stature, la signification et les leçons tirées de cette grande victoire restent valables, étant une source de grand encouragement pour la nation tout entière dans l’édification et le développement nationaux aujourd'hui.

Ce sont des leçons sur la voie de la résistance ; la promotion de la force d’une grande union nationale et d’une solidarité internationale ; la construction de forces politiques et de forces armées ; la science et l'art militaires ; le travail de politique, d'idéologie, de conseil, de logistique et de communication ; la coordination entre agences et unités, entre l'arrière et la ligne de front, entre zones libres et zones occupées par ennemi.



Pourriez-vous nous dire comment le ministère de la Défense se prépare à la commémoration du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu ?

À l'occasion du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, sous la direction du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti et du Comité central de pilotage pour la célébration des grands événements pendant trois ans 2023-2025, le ministère de la Défense s'associe à la province de Diên Biên et aux ministères et secteurs compétents pour mettre en œuvre d’urgence les missions assignées.

Premièrement, le ministère travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Sécurité publique et la province de Diên Biên pour organiser un entraînement en vue d'un grand défilé militaire pour marquer cet anniversaire.

Deuxièmement, le ministère dirige l'accélération des activités de communication, des campagnes d'émulation patriotique ainsi que des compétitions culturelles et sportives au sein de l'armée.

Troisièmement, le ministère dirige l'organisation d'événements politiques, de débats et de conférences scientifiques sur cette victoire. En particulier, sous la direction du Secrétariat du CC du Parti, le ministère s'est coordonné avec la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti, le ministère de la Sécurité publique, l'Académie nationale politique de Hô Chi Minh et la province de Diên Biên pour organiser, le 11 avril dans la ville de Diên Biên, une conférence scientifique nationale sur l'importance de la victoire de Diên Biên Phu pour l’oeuvre d’édification et défense de la Patrie socialiste du Vietnam.



Quatrièmement, le ministère a mené diverses activités de mobilisation de masse et sociales. Le ministère a aidé à la construction de l'école primaire et du collège de Diên Biên dans la commune de Thanh Xuong, district de Diên Biên. Il a soutenu la construction de 300 maisons d'une valeur de plus de 100 milliards de dôngs (3,99 millions de dollars) dans la localité.

Le ministère a également travaillé avec l’Association des anciens combattants du Vietnam pour organiser une rencontre à Hanoï entre des dirigeants du Parti et de l’État et les représentants des anciens combattants et des anciens jeunes volontaires engagés dans la résistance. Le ministère s'est également coordonné avec le ministère de la Sécurité publique pour assurer la sécurité de toutes les activités commémoratives.

Je suis convaincu qu'avec la responsabilité collective de l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée, nous organiserons avec succès les activités commémoratives.

Quels sont les messages que le ministère de la Défense souhaite vulgariser à travers cet événement très significatif ?

Le premier et le plus important message que le ministère souhaite transmettre à cette occasion est que nous devons croire fermement dans la ligne révolutionnaire et les lignes d'édification et de développement du pays sous la direction du Parti communiste du Vietnam et aussi dans la force de la nation vietnamienne.

Le deuxièmement est que nous devons promouvoir le patriotisme et la grande union nationale comme l'a enseigné le Président Hô Chi Minh : « Solidarité, solidarité, grande solidarité – Succès, succès, grand succès ».



Troisièmement, nous devons avoir une détermination élevée et une aspiration à l’indépendance nationale indissociable du socialisme, pour une population riche, un pays puissant, une société équitable, démocratique et civilisée ; et avoir une grande confiance en le peuple, le courage, l’intelligence et l’art militaire du Vietnam pour consacrer le meilleur pour un Vietnam puissant, prospère et heureux.

Quatrièmement, nous devons défendre le noble esprit international et combiner la force intrinsèque de la nation avec celle de l’époque pour construire, développer et défendre la République socialiste du Vietnam.



