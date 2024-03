Une ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud verra le jour

Photo d'illustration : thanhnien.vn

Le projet de la ligne ferrroviaire à grande vitesse Nord-Sud sera soumis au Bureau Politique par la permanence du gouvernement en mars et à l'Assemblée nationale cette année. Une opportunité pour moderniser les infrastructures ferroviaires vietnamiennes obsolètes datant 140 ans.



Lors d'une séance de travail avec le ministère des Transports, la permanence du gouvernement a demandé que la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud soit moderne, synchrone et durable. Sa construction doit figurer dans la planification globale du développement et la prévision stratégique sur les besoins des cinq modes de transport : aérien, routier, ferroviaire, maritime et fluvial.

Premier plan : une vitesse de conception de 200 à 250 km/h, un chemin de fer Nord-Sud nouvellement construit avec un gabarit à double voie, un écartement des rails de 1 435 mm, une capacité de charge de 22,5 tonnes par essieu. C’est une combinaison entre train de voyageurs et de fret (trains circulant à une vitesse maximale de 120 km/h). La ligne ferroviaire Nord-Sud existante sera également modernisée pour transporter des marchandises, des passagers sur de courtes distances. L'investissement total est d'environ 72 milliards de dollars.



Deuxième plan : une vitesse de conception de 350 km/h avec un gabarit à double voie, un écartement des rails de 1 435 mm, une capacité de charge de 22,5 tonnes par essieu, une exploitation de trains de voyageurs et de fret en cas de besoin. La ligne ferroviaire Nord-Sud existante sera modernisée pour transporter des marchandises, des passagers sur de courtes distances. L’investissement total est d’environ 68,98 milliards de dollars. En cas d'investissement dans les infrastructures, équipements et installations pour exploiter davantage de cargos sur cette ligne, le montant s'élève à environ 71,60 milliards de dollars.



Le choix du plan sera basé sur les besoins réels du marché.

Dans le monde, les voies navigables et maritimes sont les moins chères, le chemin de fer arrive en deuxième position, suivi par la voie routière et aérienne. Les prévisions et les enquêtes actuelles montrent que les principaux besoins du Vietnam en matière de transport de marchandises concernent les voies navigables et maritimes et que la demande de transport ferroviaire de marchandises reste faible.

Cependant, le ministère des Transports et des consultants estiment qu'il n'est pas nécessaire que la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud transporte uniquement des passagers. Il faut aussi qu'elle transporte des marchandises afin de répondre à la surcharge éventuelle dans les transports maritimes et aériens. En outre, la ligne ferroviaire Nord-Sud existante sera conservée et modernisée pour le transport de marchandises et de passagers sur de courtes distances.

Un représentant du ministère des Transports a déclaré que le choix du plan sera commenté par la permanence du gouvernement, avant que le ministère des Transports achève le projet et le soumette à la permanence du gouvernement et le Bureau Politique en mars prochain. - VNA/VI