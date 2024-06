Une grande volonté nécessaire pour faire retirer le "carton jaune" de la CE

La cinquième inspection de la Commission européenne (CE) sur la lutte du Vietnam contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) sera le moment décisif pour le Vietnam de faire lever le "carton jaune" de la CE, exigeant l’ensemble du système politique à considérer cela comme une tâche importante et à agir avec la plus grande détermination, selon le communiqué n°275/TB-VPCP de l’Office du gouvernement sur les conclusions du vice-Premier ministre Trân Luu Quang lors d’une récente conférence.

L’annonce indique qu’au Comité directeur national pour la prévention et le contrôle de la pêche INN, le vice-Premier ministre a hautement apprécié les efforts déployés par les ministères, les secteurs et les localités au cours de la période écoulée.

Cependant, il a souligné les lacunes et les faiblesses existantes, affirmant que plusieurs missions étaient en retard par rapport aux recommandations de la CE en raison du manque de sensibilisation des dirigeants locaux et des pêcheurs et des limites de la coordination entre les autorités ainsi que de l’inspection et du traitement des violations.

Par conséquent, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a demandé une grande concentration sur la mise en œuvre de tâches et de solutions urgentes et clés d’ici septembre, en s’assurant qu’il existe des données spécifiques et des résultats prouvés pour travailler avec l’équipe d’inspection de la CE.

Il est nécessaire de mettre sérieusement en place les documents du Secrétariat du Comité central du Parti et du gouvernement afin que le "carton jaune" de la CE contre les produits de la pêche vietnamiens soit rapidement supprimé, a-t-il souligné.

Le responsable a également demandé aux localités d’optimiser leurs ressources, de renforcer la coordination avec les autorités compétentes et de mettre en œuvre des solutions harmonieuses et drastiques, notamment le traitement des infractions, l’amélioration de la traçabilité et le renforcement des inspections et des contrôles sur le fonctionnement des bateaux, tout en promouvant les bons exemples dans la lutte. – VNA/VI