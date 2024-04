Une exposition met en lumière l'importance de la Victoire de Dien Bien Phu

Plus de 300 documents, photos et objets soulignant l'importance et les valeurs de la Victoire de Dien Bien Phu sont présentés dans le cadre d’une exposition qui a ouvert ses portes le 26 avril au Musée Hô Chi Minh, à Hanoï.



Ayant pour thème "Victoire de Dien Bien Phu – épopée immortelle", l'événement s'inscrit dans le cadre des activités marquant le 70e anniversaire de la Victoire historique de Dien Bien Phu (7 mai).



L'exposition, qui se poursuit jusqu'en octobre, offre aux visiteurs un aperçu des contributions des habitants et des soldats à la victoire historique et des traditions révolutionnaires du pays, illustrant la force de la grande union nationale, la direction lucide du Parti et le développement de l’armée.



Le 7 mai 1954, l'armée et le peuple vietnamiens ont remporté la bataille stratégique décisive de Dien Bien Phu, mettant fin à la guerre de résistance contre la colonisation française et marquant un jalon brillant dans l'histoire de la lutte pour la défense nationale. L’ensemble du complexe de bases de Dien Bien Phu des troupes françaises, considéré comme invincible, a été anéanti. Plus de 16.200 soldats français ont été tués ou capturés, 62 avions détruits. Soixante-quatre véhicules, des armes, munitions et équipements militaires de l’ennemi, ont été capturés.-VNA/VI