Une exposition d’art célèbre l’Année du Chat à Hanoi

Une exposition d’art sur le thème "Dessiner les chats" s’est ouverte mardi 17 janvier au Temple de la littérature (Van Miêu-Quôc Tu Giam), à Hanoi, pour célébrer le prochain Nouvel An lunaire 2023 placée sous le signe du Chat.

En amour, le chat manifeste beaucoup de tendresse et sait se montrer très attentionné même s'il n'est pas très à l'aise dans l'expression de ses émotions. Photo: VNA





La professeur associée-Docteure Nguyên Thi Thu Phuong, directrice de l’Institut national d’études culturelles et artistiques du Vietnam (VICAS), a déclaré que l’exposition est un espace pour vulgariser l’image du chat - l’animal du zodiaque du prochain Nouvel An lunaire.76 œuvres d’art exceptionnelles sont exposées, notamment des laques, des peintures à l’huile, des acryliques et des sculptures sur bois colorées, qui ont été sélectionnées parmi des centaines d’entrées parmi 900 candidatures.Le chat est le quatrième signe du zodiaque vietnamien, composé de onze autres animaux. Symbolisant l’affection, le chat se distingue par son agilité, sa flexibilité, son ingéniosité et sa patience. Il a le sens des responsabilités et sait atteindre ses objectifs avec diplomatie et douceur.Lê Xuân Kiêu, directeur du Centre d’activités scientifiques et culturelles Van Miêu-Quôc Tu Giam, a déclaré que l’événement devrait transformer les lieux en un espace pour inspirer la créativité chez les jeunes.L’exposition se poursuivra jusqu’au 29 janvier au Temple de la littérature et au VICAS Art Studio du 31 janvier au 28 février. – VNA