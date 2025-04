Une entreprise belge prête à nettoyer les sites contaminés par l'agent orange au Vietnam

L'entreprise belge Haemers Technologies a mis au point une technique innovante de décontamination des sols, qui a montré des résultats très prometteurs contre l'agent orange/dioxine, un puissant défoliant utilisé massivement par les États-Unis dans les années 1960 et 1970 pour détruire les cultures et la végétation, qui a provoqué de graves dommages sanitaires et environnementaux. Aujourd'hui encore, ses effets dévastateurs se font sentir sur les populations exposées.

En 2022, le Vietnam a lancé un projet pilote en invitant plusieurs entreprises à tester leurs technologies de dépollution sur une ancienne base aérienne contaminée. La technologie de Haemers consiste à chauffer les sols pour que la pollution s'en évapore. Les vapeurs sont ensuite aspirées et brûlées à 1.200°C.

"Nous sommes la seule entreprise à avoir entièrement dépollué le terrain et éliminé la dioxine", a affirmé Jan Haemers, PDG de Haemers Technologies.

Malgré des efforts d'assistance internationale, l'ampleur du désastre demeure colossale : environ trois millions d'hectares de terres, soit l'équivalent de la superficie de la Belgique, restent gravement contaminés, posant un défi redoutable en termes de technologie et de financement. Un fonds à impact privé belge, Aquitara, pourrait contribuer à faire avancer les choses. Il a mobilisé les capitaux nécessaires pour lancer le projet de décontamination à plus grande échelle, et attend désormais l'approbation officielle du gouvernement vietnamien, selon Jan Haemers.

La Belgique entretient un lien particulier avec cette cause. En 2023, la Chambre des représentants de Belgique a adopté une résolution en soutien aux victimes de l'agent orange. Le Parlement belge devient alors le premier au monde à approuver une telle législation. Ce soutien s'est matérialisé récemment lors de la visite d'État du roi Philippe et de la reine Mathilde au Vietnam, du 31 mars au 4 avril 2025. À Hanoï, ils ont rencontré des victimes vietnamiennes de l'agent orange, réaffirmant ainsi l'engagement de la Belgique à accompagner le Vietnam dans la réparation des conséquences de la guerre. -VNA/VI