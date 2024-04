Une arbitre vietnamienne officiera au tournoi Maurice Revello en France

La Fédération internationale des Associations de Football (FIFA) a désigné l’arbitre vietnamienne Lê Thi Ly pour officier au Tournoi Maurice Revello organisé dans le cadre du 50e Festival international espoirs en France.

L’arbitre vietnamienne Lê Thi Ly. Photo: sggp.vn

Le Festival international espoirs – Tournoi Maurice Revello, anciennement appelé Tournoi de Toulon est une compétition de football réservée aux sélections internationales des moins de 21 ans, réunissant tous les ans les sélections nationales masculines espoirs des plus grandes nations du football.L’événement de cette année aura lieu du 3 au 16 juin, mettant aux prises dix équipes d’Égypte, de France, d’Italie, de Côte d’Ivoire, du Japon, du Mexique, de Panama, de la République de Corée, d’Arabie saoudite et d’Ukraine.Cette édition est une bonne occasion pour les équipes de se préparer aux Jeux olympiques de Paris 2024 et à la Coupe du monde de la FIFA 2026 et 2030. Neuf arbitres et 18 arbitres assistants, toutes des femmes, superviseront les 26 matches.Plus récemment, l’arbitre Lê Thi Ly a été nommée par la Confédération asiatique de football (AFC) pour la phase finale de la Coupe d’Asie de football féminin des moins de 20 ans (U20) 2024 en Ouzbékistan. –VNA/VI