Un séminaire met en lumière les études sur le Vietnam en Russie

Un séminaire international intitulé « Questions actuelles dans les études sur le Vietnam » a débuté le 23 octobre au Centre d'études sur le Vietnam et l’ASEAN (CVAS) de l'Institut d'études sur la Chine et l'Asie contemporaine à Moscou, en Russie.

Organisé à la fois en présentiel et en ligne, il a réuni des chercheurs vietnamiens en Russie, de jeunes scientifiques du Vietnam et de la Chine et des experts d'autres domaines, lançant une série d'activités pour célébrer le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie.

Il s’agit d’un séminaire biennal qui vise à recueillir des sujets d'intérêt importants et nécessaires dans les études sur le Vietnam en Russie, à contribuer au maintien et au développement de recherches de haute qualité dans ce domaine et à servir de forum pour attirer les chercheurs sur le Vietnam.

Lors de ce séminaire de deux jours, Ekaterina Koldunova, directrice du Centre ASEAN à l’Institut d'État des relations internationales de Moscou auprès du ministère russe des Affaires étrangères, a estimé que le Vietnam avait réalisé plusieurs progrès en matière de stabilité politique et qu’il est sur la voie du développement économique après la pandémie de COVID-19, contribuant positivement aux organisations internationales et régionales. Selon elle, la tâche actuelle des chercheurs sur le Vietnam est d'analyser et de comprendre ces processus au Vietnam.

En ce qui concerne la politique et la politique étrangère, de jeunes chercheurs russes et vietnamiens ont présenté des questions d'actualité telles que le rôle du Vietnam dans la coopération avec les pays de l'hémisphère sud dans le contexte de la formation d'un nouvel ordre mondial ; les ressources de soft power du Vietnam ; et la manière dont le Vietnam équilibre ses relations avec les puissances mondiales. Les politiques liées à la lutte contre la corruption, au développement de villes intelligentes et aux affaires ethniques, ont également constitué des sujets d'intérêt clés lors du séminaire. -VNA/VI