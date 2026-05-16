Un navire de la Marine royale canadienne en visite d'amitié à Da Nang

Des représentants des deux pays lors de la cérémonie d'accueil du navire. Photo : VNA

Le 15 mai 2026, le navire NCSM Charlottetown de la Marine royale canadienne, sous le commandement du vice-amiral Angus Topshee, avec à son bord 257 officiers et marins, a accosté au port de port de Tien Sa, entamant une visite d’amitié à Da Nang du 15 au 18 mai.

La délégation canadienne comprend également plusieurs hauts responsables gouvernementaux, dont des représentants de rang vice-ministériel ou équivalent.



À son arrivée au port de Tiên Sa, la délégation a été accueillie par des représentants du Commandement de la région navale 3, du Commandement militaire de la ville de Da Nang, du Commandement des gardes-frontières de la ville, du Commandement des gardes-frontières du poste-frontière portuaire de Da Nang, etc.

Cette visite vise à renforcer les relations d’amitié et la confiance mutuelle entre les deux pays, conformément à la politique de promotion du Partenariat global Vietnam-Canada.



Durant son séjour à Da Nang, la délégation effectuera des visites de courtoisie auprès des dirigeants du Comité populaire municipal, du Commandement de la région militaire 5 ainsi que du Commandement de la région navale 3. Le programme prévoit également des échanges professionnels et des rencontres sportives avec les cadres et officiers de la Marine populaire du Vietnam.

En outre, l’équipage participera à des échanges avec l’Université d’économie de l’Université de Da Nang, visitera le Centre de soutien aux victimes de l’agent orange et aux enfants défavorisés de la ville, et découvrira plusieurs sites culturels et touristiques locaux. -VNA/VI