Un défilé militaire est prévu pour la célébration du 50e anniversaire de la réunification nationale

La cérémonie de célébration nationale marquant le cinquantenaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale se tiendra à partir de 6h30 du matin le 30 avril sur la rue Lê Duân, dans le 1ᵉʳ arrondissement, à Hô Chi Minh-Ville et certaines rues au centre-ville.

Cette cérémonie sera organisée par le Comité central du Parti, l'Assemblée nationale, le président de République, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et Hô Chi Minh-Ville. Elle sera retransmise en direct sur les chaînes de la Télévision du Vietnam, de la télévision de la mégapole du Sud et sur les stations de radio et de télévision d’autres provinces et villes.

Elle comprendra un spectacle de 30 minutes qui sera organisé par Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, celui de la Défense et celui de la Sécurité publique. Après le salut au drapeau viendra le discours de dirigeants du Parti et de l’État, des représentants des vétérans et de la jeune génération.

En outre, un défilé militaire, impliquant 35 unités des forces armées et de la police, sera organisé conjointement par le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité publique, tandis que la ville prendra en charge le défilé civil. Plus de 13.000 personnes y participeront.

La célébration se terminera par le lâcher de ballons et de colombes.

Le Comité populaire municipal présidera et coordonnera directement la mise en œuvre de huit activités, dont la cérémonie d’hommage aux héros martyrs au cimetière des martyrs de Hô Chi Minh-Ville, des séminaires scientifiques et des expositions spéciales à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que d’autres spectacles.

En outre, la 37e édition de la course nationale de cyclisme Coupe Télévision de Hô Chi Minh-Ville aura lieu à midi le 30 avril et le feu d'artifice est prévu dans le soir du même jour.

Le ministère vietnamien de la Défense enverra prochainement des lettres officielles invitant des dirigeants des ministères de la Défense de la Chine, du Laos et du Cambodge à assister à la célébration du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 2025) ainsi qu'à envoyer des unités militaires pour participer au défilé organisé à cette occasion. -VNA/VI