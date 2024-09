Un chercheur russe apprécie hautement les contributions des dirigeants du PCV

Pyotr Tsvetov, chercheur russe en études vietnamiennes. Photo : VNA

Au 21e siècle, les dirigeants du Parti communiste du Vietnam (PCV) affirment non seulement qu’ils sont guidés par l’idéologie marxiste-léniniste, mais qu’ils accomplissent également systématiquement des tâches, grandes ou petites, pour construire une société vietnamienne civilisée et prospère basée sur les approches et les principes établis par le président Hô Chi Minh.



Pyotr Tsvetov, chercheur russe en études vietnamiennes, qui a passé de nombreuses années à travailler au Vietnam, a fait ces remarques dans une interview accordée récemment à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion de la 79e Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2024).



L’ancien reporter du journal "Pravda" (Vérité) du Parti communiste de la Fédération de Russie de 1991 à 1993 a donné son évaluation des contributions des dirigeants du PCV, soulignant les réalisations du processus de rénovation initié par le PCV en 1986.



Il a parlé de son dernier article publié dans le journal, intitulé "La politique de diplomatie du bambou de Hanoi", qui affirme la valeur de cette politique pour aider le Vietnam à construire des relations internationales étendues et réputées, ainsi qu’à gagner du prestige et de la confiance sur la scène internationale.



Il y a plus d’un mois, le chercheur a affirmé que le feu secrétaire général Nguyên Phu Trong était un dirigeant prestigieux et un théoricien avisé qui a apporté de grandes contributions à la théorie de la construction du socialisme en Vietnam.



Pyotr Tsvetov, qui est également premier vice-président de l’Association d’amitié Russie-Vietnam et professeur au Département des relations internationales de l’Académie diplomatique du ministère russe des Affaires étrangères, a parlé des livres intéressants conservés dans sa maison de banlieue, notamment des ouvrages de deux figures révolutionnaires vétérans vietnamiennes qui ont participé au mouvement communiste international, sur la formation fondamentale de la pensée de Ho Chi Minh, les valeurs, l’esprit et les traditions du peuple vietnamien, et la Révolution russe d’octobre et le Vietnam.



Parmi ses livres spéciaux, Pyotr Tsvetov a également conservé un recueil d’écrits et de discours de feu le secrétaire général du PCV Lê Duân. Sa collection de livres sur le Vietnam comprend également des volumes de discours et de documents des 3e, 4e, 5e et 6e Congrès nationaux du PCV. – VNA/VI