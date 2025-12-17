Transformation des produits agricoles à Hanoï : une formidable opportunité de valorisation

Mme Nguyen Thi Thu Hang, cheffe de la Section de la Qualité et du Développement des marchés (Service de l'Agriculture et de l'Environnement de Hanoï), a déclaré que le principal obstacle réside dans le niveau technologique.

De plus, la capacité opérationnelle moyenne des installations de transformation n'est que de 36 %, ce qui reflète l'instabilité de l'approvisionnement en matières premières.

Bien que certaines entreprises aient investi de manière audacieuse dans l'innovation, le taux d'application de systèmes de gestion de la qualité avancés tels que les BPF, l'ISO 22000 ou l'HACCP n'est que d'environ 20 %.

Ces dernières années, les plats prêts à manger et les aliments transformés ont gagné en popularité auprès des consommateurs urbains grâce à leur praticité, leur qualité garantie et leurs prix abordables. Cela offre à l'industrie agroalimentaire de Hanoï l'opportunité de développer des produits à forte valeur ajoutée tels que les légumes prédécoupés, les fruits secs, les viandes transformées, les produits de la mer conditionnés et les plats prêts à manger.

Pour profiter pleinement de cette opportunité,

Mme Nguyen Thi Van Anh, directrice de la société par actions Tam Thanh Safe Food estime que les ministères et organismes compétents ont besoin de mécanismes pour aider les entreprises à accéder aux capitaux, locations des terrains et aux priorités fiscales, et pour promouvoir le commerce. Parallèlement, encourager la mise en place de chaînes de valeur durables pour les produits agricoles, axées sur la transformation, contribuera à assurer l'offre et améliorer le rendement de production et la compétitivité des produits agricoles de Hanoï.