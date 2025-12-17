Nouvelles
Transformation des produits agricoles à Hanoï : une formidable opportunité de valorisation
Face à des consommateurs de plus en plus soucieux de praticité, de sécurité et de qualité, l’industrie de transformation des produits agricoles, forestiers et halieutiques joue un rôle croissant dans la chaîne de valeur agricole de Hanoï.
Selon le Service de l’agriculture et de l’environnement de Hanoï, la ville compte actuellement 11 510 établissements de production et de commercialisation de produits agricoles, forestiers et halieutiques, dont plus de 1 700 sont spécialisés dans la transformation. Il est à noter que 98,5 % de ces établissements sont des PME, dispersées dans diverses localités et disposant de capacités d’investissement limitées.
En réalité, la plupart des produits agricoles de Hanoï sont encore consommés frais après la récolte, sans transformation préalable. Actuellement, la production de produits agricoles, forestiers et halieutiques transformés ne couvre qu’environ 30 % de la demande, le reste dépendant des approvisionnements d’autres provinces et villes.
Mme Nguyen Thi Thu Hang, cheffe du Département de la qualité et du développement des marchés (Département de l'agriculture et de l'environnement de Hanoï), a déclaré que la principale limitation réside dans le niveau technologique. Jusqu'à 77 % des installations de transformation utilisent des équipements semi-automatiques, tandis que 10 % fonctionnent encore manuellement. Le pourcentage d'entreprises appliquant des systèmes de gestion de la qualité avancés tels que les BPF, l'ISO 22000 ou l'HACCP n'est que d'environ 20 %.
De plus, la capacité opérationnelle moyenne des installations de transformation n'est que de 36 %, ce qui reflète l'instabilité de l'approvisionnement en matières premières.
Ces dernières années, les plats prêts à manger et les aliments transformés ont gagné en popularité auprès des consommateurs urbains grâce à leur praticité, leur qualité garantie et leurs prix abordables. Cela offre à l'industrie agroalimentaire de Hanoï l'opportunité de développer des produits à forte valeur ajoutée tels que les légumes prédécoupés, les fruits secs, les viandes transformées, les produits de la mer conditionnés et les plats prêts à manger.
Pour profiter pleinement de cette opportunité,
Mme Nguyen Thi Van Anh, directrice de la société par actions Tam Thanh Safe Food estime que les ministères et organismes compétents ont besoin de mécanismes pour aider les entreprises à accéder aux capitaux, locations des terrains et aux priorités fiscales, et pour promouvoir le commerce. Parallèlement, encourager la mise en place de chaînes de valeur durables pour les produits agricoles, axées sur la transformation, contribuera à assurer l'offre et améliorer le rendement de production et la compétitivité des produits agricoles de Hanoï.
