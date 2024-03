Toutes les activités en Mer Orientale doivent être conformes au droit international

Toutes les activités et revendications en Mer Orientale doivent être conformes au droit international, a déclaré le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, Nguyen Duc Thang, lors de la conférence de presse périodique du ministère le 28 mars à Hanoï.

Le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, Nguyen Duc Thang. Photo : VNA

Répondant aux questions de reporters concernant les récents affrontements entre navires chinois et philippins près de la zone de «Bai Co May » (banc Second Thomas également connu sous le nom d'atoll Ayungin - en anglais Second Thomas Shoal), Nguyen Duc Thang a souligné que le Vietnam avait déjà parlé de cette question et était très préoccupé par les récentes tensions dans les eaux.



Le Vietnam exhorte toutes les parties impliquées à faire preuve de la plus grande retenue, à mettre sérieusement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), à résoudre les différends par des moyens pacifiques et à contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération en Mer Orientale, a-t-il affirmé.



Le diplomate a souligné que toutes les activités et revendications dans les eaux doivent être conformes au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Il a poursuivi en soulignant l'importance de respecter la souveraineté, les droits souverains et la juridiction des pays conformément à la CNUDM, en s'abstenant de toute action susceptible d'aggraver les tensions et en garantissant la liberté de navigation et de survol sans recours ni menace de la force.



Répondant aux questions concernant les activités de la Chine et des Philippines dans la région de Sandy Cay, le porte-parole adjoint a réitéré que le Vietnam dispose d'une base juridique suffisante et de preuves historiques témoignant de sa souveraineté sur Truong Sa, conformément au droit international, ainsi que de sa souveraineté, son droit souverain et sa juridiction sur les zones maritimes établies conformément à la CNUDM de 1982.



Le fait d'autoriser des individus à accéder à des entités appartenant à la souveraineté du Vietnam sans l'autorisation du pays constitue une violation de la souveraineté du Vietnam, compliquant encore la situation et allant à l'encontre de la DOC et des efforts actuels des nations dans la négociation d'un code de conduite en Mer Orientale (COC). .



Le Vietnam exige que toutes les parties respectent sa souveraineté sur Truong Sa, s'abstiennent de toute action susceptible de compliquer la situation, respectent le droit international, mettent sérieusement en œuvre la DOC et contribuent au maintien de la paix et de la stabilité dans les eaux, a déclaré le porte-parole adjoint.



Il a souligné que le Vietnam a réaffirmé son engagement à travailler avec les parties impliquées dans la résolution des différends sur la souveraineté territoriale en Mer Orientale, y compris à Truong Sa, par des moyens pacifiques. – VNA/VI