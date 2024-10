Tien Giang exporte son premier lot de noix de coco fraîches vers la Chine

Le Département de l'Industrie et du Commerce de la province de Tien Giang (Sud), en coordination avec la société par actions FADO iExport, a organisé le 24 octobre une cérémonie marquant l'exportation du premier lot de noix de coco fraîches vers la Chine.

Cette cargaison comprenait trois conteneurs, représentant un volume total de près de 70 tonnes.

Selon Pham Van Trong, vice-président du Comité populaire provincial de Tien Giang, cet événement revêt une importance stratégique pour sa localité. Il s'inscrit dans le cadre des efforts de promotion du commerce, en particulier des exportation officielles de fruits, avec un accent particulier sur le marché chinois.

Dans l'optique de préserver la qualité et la réputation des produits agricoles de Tien Giang, de promouvoir des exportations durables, Pham Van Trong a appelé les organes compétents à tous les niveaux, les entreprises, les coopératives et les agriculteurs à renforcer leurs liens tout au long de la chaîne de valeur. Il a souligné l'importance d'intégrer les avancées scientifiques et technologiques dans les processus de production, de promouvoir l'agriculture biologique et les pratiques agricoles écologiques.

Selon lui, dans le delta du Mékong, Tien Giang est l’une des provinces ayant une grande superficie de cultures de cocotiers, avec plus de 20.650 hectares pour une production annuelle d'environ 234.000 tonnes de fruits.

Pham Tan Dat, président du conseil d'administration de FADO iExport, a souligné que grâce au Partenariat économique régional global (RCEP), actuellement, 15 produits agricoles vietnamiens étaient exportés officiellement vers la Chine. La noix de coco fraîche figure parmi les derniers produits à avoir obtenu l'autorisation pour être importé sur le marché chinois. Il convient de noter que ce fruit était déjà exporté vers plus de 15 pays à travers le monde. -VNA/VI