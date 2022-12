THACO durant 25 ans de naissance et de développement

La Société par actions du groupe Truong Hai (THACO) a organisé samedi soir 11 décembre une célébration pour fêter ses 25 ans de naissance et de développement, en présence du président Nguyen Xuan Phuc.

Photo: VNA



La société s’est vue attribuer l’Ordre du Travail de première classe.

Nguyen Xuan Phuc a félicité les générations de responsables et d'employés de THACO pour leurs réalisations exceptionnelles durant ces 25 dernières années.

Le président Nguyen Xuan Phuc remet l’Ordre du Travail de première classe à THACO. Photo : VNA

Le président a estimé que d'une entreprise de commerce et de réparation de voitures de Dong Nai (Sud), THACO est devenu un groupe industriel multisectoriel de premier plan au Vietnam, apportant une contribution importante au développement économique du pays. THACO a investi dans le secteur automobile, la génie mécanique et la sous-traitante industrielle, l’agriculture intelligente et biologique, la logistique, l’investissement et la construction, le commerce et les services.

Le chef de l'État a déclaré que THACO était un "exemple audacieux'' et réussi de l'économie privée participant au processus de restructuration et de modernisation de l'économie nationale.

À cette occasion, le président a suggéré que les groupes économiques vietnamiens, publics comme privés, devaient être pionniers dans la recherche et le développement, l’application de haute technologie pour conquérir le marché mondial, rendre renommée la marque nationale vietnamienne.

Le président de l'État a demandé au gouvernement de continuer à prendre des mécanismes et politiques de développement des sciences et des technologies ; d’encourager les entreprises à améliorer leur capacité à maîtriser, diriger et innover en matière de technologie pour améliorer la productivité du travail et la compétitivité des produits.