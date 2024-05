Télégramme officiel du PM concernant l’incendie survenu à Hanoï le 24 mai

Lieux du drame. Photo: VNA

Le 24 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé pour promulgation le télégramme officiel n° 52/CD-TTg concernant l'incendie survenu dans la maison d’habitation n° 1, ruelle 43/98/31, rue Trung Kinh, quartier de Trung Hoa, arrondissement de Cau Giay, Hanoï.



Le 24 mai, vers 0h46, un incendie s’est produit dans la maison d'habitation au n° 1, ruelle 43/98/31, rue Trung Kinh, quartier de Trung Hoa, arrondissement de Cau Giay, Hanoï, faisant de nombreux morts et blessés.

Au nom du gouvernement, le Premier ministre a adressé sa sympathie et ses sincères condoléances aux proches et aux familles des victimes.



Le Premier ministre a chargé le vice-Premier ministre Tran Hong Ha d’aller sur les lieux du drame pour diriger tout le travail d'enquête sur l’accident.



Il a en outre ordonné au Comité populaire de Hanoï d’assister rapidement les familles des victimes, de collaborer étroitement avec le ministère de la Sécurité publique pour traiter les conséquences et enquêter sur la cause de l’incendie, clarifier les responsabilités et traiter strictement les violations (le cas échéant) selon la loi.



Pham Minh Chinh a également demandé au ministre de la Sécurité publique, aux ministres, chefs des ministères, départements et agences concernés et aux présidents des Comités populaires de niveau provincial, de continuer à diriger la mise en œuvre sérieuse des documents de l'Assemblée nationale, du gouvernement et du Premier ministre sur la prévention et la lutte contre les incendies.



Il est également nécessaire d’examiner les réglementations de prévention et de lutte contre les incendies dans les entreprises et immeubles locatifs, de renforcer la sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les incendies, aux compétences de sauvetage…-VNA/VI