TECHFEST 2025 : Lancement d'un écosystème de transformation numérique complet pour l'administration locale

Dans le cadre de la Fête nationale de l'entrepreneuriat et de l'innovation (TECHFEST Vietnam 2025) du 12 au 14 décembre à Hanoï, le groupe technologique CMC a officiellement dévoilé un écosystème de transformation numérique complet destiné à l'échelon administratif de base (quartiers et communes).

Cette initiative vise à restructurer en profondeur le fonctionnement de l'administration locale vers un modèle rationalisé, transparent, efficace et piloté par les données, en phase avec la stratégie nationale de développement du Gouvernement numérique.

TECHFEST 2025, qui constitue le rendez-vous annuel majeur de l'écosystème entrepreneurial vietnamien, a été l'occasion pour le Premier ministre de réaffirmer le rôle de l'innovation comme nouveau moteur de croissance et l'ambition de faire du Vietnam un pôle mondial de talents technologiques. En réponse à cette vision, la solution présentée par CMC dépasse la simple numérisation des procédures administratives pour proposer une stratégie globale reposant sur trois piliers : le gouvernement numérique, la société numérique et l'économie numérique.

Le premier pilier, axé sur la modernisation de l'administration, vise l'objectif du "bureau sans papier". Il intègre des systèmes de gestion documentaire, des guichets électroniques unifiés, des centres d'opérations intelligents (IOC) et l'Indicateur Clé de Performance (KPI), permettant aux décideurs locaux de prendre des décisions rapides et précises.

Le deuxième pilier place le citoyen au centre, facilitant l'accès aux services publics via des applications mobiles, des kiosques numériques installés dans les lieux publics et des assistants virtuels, réduisant ainsi les déplacements et améliorant l'interaction avec les autorités.

Enfin, le pilier économique numérique soutient le développement local en aidant à la gestion de l'offre et de la demande et en élargissant les débouchés pour les produits du terroir (programme OCOP) grâce aux données.

Nguyên Trung Chinh, président de CMC, a souligné l'esprit d'avant-garde de l'entreprise technologique privée dans la poursuite systématique de l'innovation. "CMC a rapidement élaboré la stratégie et le cadre de transformation par l'IA (AI-X) et investi pour maîtriser les technologies fondamentales, les concrétisant en produits et solutions spécifiques. L'écosystème de transformation numérique au niveau des quartiers et des communes est une étape pour que la technologie "fonctionne" dans la réalité, servant directement les citoyens en première ligne", a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'en tant qu'entreprise technologique privée de premier plan, CMC est consciente de sa responsabilité d'être pionnière dans la recherche et le développement technologique, de renforcer la capacité "Make in Vietnam", et de transformer les technologies de base en systèmes déployables à grande échelle, contribuant ainsi à assurer la sécurité des données et la souveraineté numérique.

Outre la plateforme de transformation numérique de niveau local, CMC a présenté une suite de huit solutions, basées sur la plateformisation et la modularisation, comprenant une plateforme centrale et sept modules de solutions numériques pour les opérations et les services publics.

Parmi les modules phares figurent C-Vision (IA visuelle appliquée à la surveillance urbaine et le trafic), les assistants virtuels C-Agent et CLS (destinés à l'appui administratif et juridique), ainsi que des outils dédiés à la santé (C-Health) et au notariat numérique (C-Notary).

Avec ce déploiement, CMC ambitionne de réduire la fracture numérique entre les régions et de doter l'administration locale d'une infrastructure moderne et sécurisée. -VNA/VI