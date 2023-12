Sunset Town dans l’île de Phu Quoc sera le meilleur endroit pour accueillir le Nouvel An 2024 au Vietnam

À la recherche du meilleur endroit pour célébrer le Nouvel An au Vietnam, Sunset Town dans l’île de Phu Quoc est le premier choix des touristes, avec sept expériences exceptionnelles, vous offrant des moments mémorables.



Admirer le coucher de soleil au pont Kiss

Le pont Kiss est l'endroit idéal pour capturer le plus beau coucher de soleil durant la période de Noël et du Nouvel An. Photo: Truong Phu Quoc

Le pont Kiss (Kiss Bridge), officiellement inauguré le 22 décembre, devrait devenir un nouveau symbole touristique du Vietnam après le pont d'Or (Golden Bridge) à Sun World Ba Na Hills dans la ville centrale de Da Nang. L'œuvre du célèbre architecte Marco Casamonti est une merveilleuse sculpture à deux branches de 400 mètres de long chacune, ressemblant à deux rubans de soie souple s'étendant sur la mer. Les deux travées du pont Kiss ne sont pas reliées mais séparées par une distance de 30 centimètres. C'est l'endroit idéal pour capturer le plus beau coucher de soleil durant la période de Noël et du Nouvel An.

En plus de ses caractéristiques architecturales uniques, ce pont étonnant porte également un message d'amour et de connexion entre les gens ainsi qu'entre les humains et l'univers. En particulier, c'est aussi la destination la plus impressionnante du Vietnam pour accueillir la nouvelle année 2024 car le 1er janvier, vu du centre de Sunset Town, le soleil au coucher du soleil tombera au milieu de la distance entre les branches. Actuellement, les visiteurs peuvent visiter le pont Kiss gratuitement. Cette offre dure jusqu'au 30 décembre 2023.

S’amuser au marché nocturne en bord de mer

VUI-Fest Bazaar, le premier marché nocturne en bord de mer du Vietnam, est un choix incontournable. Photo: Internet

En venant à Phu Quoc, si vous souhaitez découvrir un marché traditionnel de longue date, les visiteurs peuvent choisir le marché nocturne de Duong Dong. Et pour une nouvelle expérience, VUI-Fest Bazaar - le premier marché nocturne en bord de mer du Vietnam lancé fin décembre à Sunset Town, est un choix incontournable. VUI-Fest Bazaar est ouvert quotidiennement de 16h00 à 24h00 s à partir du 21 décembre 2023.

VUI-Fest Bazaar comprend plus de 50 stands vendant des produits locaux, des cadeaux faits à la main et de la cuisine nationale et étrangère, le spectacle musical de rue « Loang Xang show »…

Téléphérique de Hon Thom

Depuis Sunset Town, les visiteurs peuvent découvrir la mer en haut en téléphérique jusqu'à l'île de Hon Thom. Photo: VNA

Depuis Sunset Town, les visiteurs peuvent découvrir la mer en haut en téléphérique jusqu'à l'île de Hon Thom. Le téléphérique est ouvert tous les jours de 9h00 à 17h00, le prix des billets varie de 600 000 dongs(déjeuner buffet non compris) à 850 000 dongs (déjeuner buffet compris).

Depuis la cabine du téléphérique, les visiteurs pourront admirer une vue panoramique à couper le souffle sur la mer de Phu Quoc, observer l'eau de mer claire et les centaines de bateaux de pêche ancrés au port d'An Thoi changer de couleur en fonction de la lumière du soleil. De plus, lorsque vous « accosterez » à Hon Thom, d'innombrables jeux vous attendent à Sun World Hon Thom, avec le premier parc aquatique d'Asie Aquatopia et le mystérieux village Exotica.

Enregistrement à l'hôtel La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton

Le centre de villégiature récemment lancé La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton est un lieu d'enregistrement à ne pas manquer. Photo: Internet

Situé au milieu de Sunset Town, face au pont Kissing, le centre de villégiature récemment lancé La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton est un lieu d'enregistrement à ne pas manquer. C'est le projet qui marque la première présence au Vietnam de Vietnam de Curio Collection - la marque la plus luxueuse et surprenante du groupe Hilton de renommée mondiale.

Pas besoin d'être un client de La Festa Phu Quoc, vous pouvez toujours venir ici pour admirer le pin géant de 24 mètres de haut devant le hall de l'hôtel, la fontaine King of the Sun et le tour d'horloge d'une beauté classique inspirée de la tour Saint-Marc à Venise, en Italie.

Admirer le feu d'artifice de 7 minutes après le spectacle Kiss of the Sea

Les visiteurs peuvent regarder le feu d'artifice de 7 minutes à la fin du spectacle Kiss of the Sea. Photo: Internet

À partir du 21 décembre 2023, en venant à Sunset Town, les visiteurs peuvent regarder le feu d'artifice de 7 minutes à la fin du spectacle Kiss of the Sea - un spectacle multimédia sur mer le plus grand d'Asie avec des prix de billets à partir de seulement 250 000 dongs. Ce spectacle de 25 minutes commence à 20h30 tous les jours.

Découvrir Phu Quoc coloré à travers 30 œuvres d'art multi-matériaux

Sunset Town est également une destination attrayante pour les touristes qui aiment l'art, en particulier la peinture. Photo: Internet

En plus d'activités de divertissement attrayantes, Sunset Town est également une destination attrayante pour les touristes qui aiment l'art, en particulier la peinture. L'exposition de peintures "Phu Quoc - un voyage radieux" à la station Anh Duong et à la station de téléphérique de Hon Thom vous permettent de voir une Phu Quoc très différente à travers 30 œuvres d'art multi-matériaux réalisées par 10 artistes du groupe d'auteurs Urban Sketchers Vietnam.

Compte à rebours pour la nouvelle année 2024 selon le style Sunset Town

Le programme "Compte à rebours 2024: Vietnam - Un voyage radieux" aura lieu à Phu Quoc. Photo: Internet

Phu Quoc sera la principale destination du programme "Compte à rebours 2024: Vietnam - Un voyage radieux" organisé conjointement par la Télévision du Vietnam et Sun Group, avec une immense scène artistique et de brillants feux d'artifice. -VNA/VI