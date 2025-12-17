Nouvelles
Sputnik : le Vietnam demeure une destination stratégique pour les investissements internationaux
Sputnik a rapporté le 15 décembre que le Vietnam demeure une destination fiable pour les investisseurs, grâce à un environnement macroéconomique stable, des politiques d'investissement relativement cohérentes et une capacité de production en constante amélioration.
L'agence de presse a toutefois souligné que la concurrence régionale croissante oblige le Vietnam à passer progressivement d'une stratégie axée sur les investissements de grande envergure à une stratégie visant à attirer des capitaux de haute qualité, centrés sur les technologies clés, l'innovation, la connectivité des chaînes de valeur et une part plus importante de composants fabriqués localement. - VNA/VI