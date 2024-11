Sommet du G20: le PM Pham Minh Chinh présente trois propositions pour le développement durable

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du débat sur le développement durable et la transition énergétique dans le cadre du Sommet du G20 à Rio de Janeiro. Photo: VNA

Le 19 novembre (heure locale), au Brésil, le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé un discours lors du débat sur le développement durable et la transition énergétique dans le cadre du Sommet du G20 à Rio de Janeiro.



Il a réaffirmé la politique cohérente du Vietnam en matière de développement durable et son engagement à ne pas sacrifier le bien-être, le progrès, la justice sociale et la protection de l'environnement pour poursuivre une simple croissance économique.



Le Vietnam s'engage à faire de son mieux, à travailler avec les autres pays, les partenaires et la communauté internationale pour atteindre l'objectif de zéro émission nette avant 2050, contribuant ainsi au développement d'un monde vert, propre, beau et durable, pour l'avenir des générations futures, a-t-il déclaré.

Pour contribuer à accélérer la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable, le Premier ministre a présenté trois propositions.



La première consiste à se concentrer sur la promotion de la transformation numérique, de la transition verte et de la transition énergétique. Selon le dirigeant vietnamien, les sciences, les technologies et l’innovation jouent un rôle clé dans les processus de transformation en faveur du développement durable. Il a ainsi suggéré que le G20 joue un rôle de pionnier en matière de connectivité des ressources, de partage d'expériences, de transfert de technologie, de fourniture de soutiens financiers, d'amélioration des capacités et de création d'un écosystème ouvert de science, de technologie et d'innovation pour les pays en développement, avec le principe de ne pas politiser la science, la technologie et l’innovation.



La deuxième proposition consiste à se concentrer sur la promotion de l’investissement dans les personnes, en considérant les personnes comme le centre, l’objectif, la force motrice et la ressource la plus importante du développement, ainsi qu’à mettre l’accent sur le progrès, l’équité, le bien-être social et la protection de l’environnement. Pham Minh Chinh a souligné qu'il s'agissait de conditions importantes et préalables au développement durable et à la transition énergétique au service des intérêts des populations, pour que personne ne soit laissé pour compte.



Enfin, le Premier ministre vietnamien a appelé à promouvoir des modèles de coopération financière innovante et d'investissement efficaces, pour mobiliser et utiliser efficacement toutes les ressources pour le développement durable et la transition énergétique.



A cette occasion, Pham Minh Chinh a annoncé que le Vietnam accueillerait le Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux (Partnering for Green Growth and the Global Goals-P4G) en avril 2025, affirmant qu'il s'agissait d'un effort du Vietnam pour contribuer à promouvoir la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable et la transition énergétique.



La participation et les contributions responsables du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet du G20 ont été appréciées par de nombreux délégués, démontrant le rôle et la position croissants du Vietnam dans la résolution des défis mondiaux.



Il s'agissait de la dernière activité du Premier ministre durant son séjour au Brésil. Le même après-midi, le chef du gouvernement vietnamien, son épouse et la délégation vietnamienne de haut niveau les accompagnant, ont quitté Rio de Janeiro pour effectuer une visite officielle en République dominicaine à l'invitation du président dominicain, Luis Abinader, et de son épouse.-VNA/VI