Signature d'un accord de coopération entre des agences fiscales du Vietnam et de la Russie

Un protocole d'accord de coopération entre le Département général des impôts du Vietnam et le Service fédéral des impôts de Russie a été signé le 20 juin à Hanoï, en marge de la visite d'État du président russe Vladimir Poutine les 19 et 20 juin au Vietnam.

Selon le Département général des impôts, la signature du protocole d'accord créera des opportunités pour les deux parties de mettre en œuvre des activités de coopération bilatérales, contribuant ainsi à renforcer le partenariat fiscal entre le Vietnam et la Fédération de Russie.

Les domaines de coopération entre les deux agences fiscales couvrent l'échange d'expériences en matière de politique et de gestion fiscales ; la gestion fiscale dans le commerce électronique et la vente au détail ; les services fiscaux numériques pour les contribuables ; l'échange automatique d'informations à des fins fiscales (y compris le commerce électronique) ; la transformation numérique dans la gestion fiscale (y compris la gestion du Big data) ; la transmission en ligne de données sur des transactions provenant de caisses enregistreuses, entre autres.

Les formes de coopération entre les deux agences consistent l'échange d'information, le partage d'expériences dans les domaines susmentionnés, l'organisation des séminaires, des réunions, des groupes de travail et des visites sur le terrain dans les deux pays, la formation du personnel, le transfert d'expériences et de connaissances entre les parties.

Selon le Département général des impôts, la signature du protocole d'accord constituera un pas en avant dans les relations économiques, diplomatiques et politiques entre les deux pays, aidant le Vietnam à améliorer sa capacité à développer et à renforcer sa politique et sa gestion fiscales, en particulier dans les domaines où la Russie possède de l'expérience comme la gestion fiscale dans le commerce électronique, les services fiscaux numériques pour les contribuables, l'échange automatique d'informations à des fins fiscales et la transformation numérique dans la gestion fiscale. -VNA/VI