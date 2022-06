SAIFMM: le Vietnam transmet un message de paix et de coopération

Le Vietnam a transmis un message de paix, de coopération, de stabilité et de dialogue aux pays de la région et du monde.

L'ambassadeur Vu Hô, chef par intérim des hauts officiels vietnamiens chargés des affaires de l’

ASEAN

(SOM ASEAN Vietnam), a fait cette déclaration à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), après la réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Inde (SAIFMM) tenue à New Delhi à l'occasion du 30e anniversaire des relations ASEAN-Inde.

L’ambassadeur Vu Hô a affirmé que cet événement revêtait de nombreuses significations spéciales et avait abouti à des résultats importants.

Les deux parties ont souligné les valeurs de paix et de stabilité, de coopération, de dialogue, et les efforts communs pour la paix, la stabilité et la prospérité. Elles ont émis le souhait de porter les relations ASEAN-

Inde

à un nouvelle hauteur.

S’agissant des orientations futures, Vu Ho a indiqué que les deux parties se focaliseraient dans les temps à venir sur la mise à profit de toutes les réalisations obtenues ainsi que de leurs grands potentiels.

Un autre résultat, c’est la détermination des pays à maintenir la paix et la stabilité dans la région par le dialogue, la négociation et l’instauration de la confiance. Les deux parties se sont engagées à se baser sur le dialogue et la coopération pour réduire les désaccords et divergences dans les relations entre les pays, a-t-il ajouté.

Le diplomate a affirmé que le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, avait participé de manière très active à toutes les activités de cette réunion, apportant l'esprit du Vietnam et celui des 50 ans de relations Vietnam - Inde.

Son discours s'est concentré sur la promotion de relations cohésives entre l'Inde et l'ASEAN, ainsi qu'avec le Vietnam sur toutes les questions régionales, dans la mise à profit des réalisations et la mise en valeur des potentiels, pour porter ces relations à une nouvelle hauteur. En outre, le ministre Bui Thanh Son a affirmé très clairement les positions et points de vue du Vietnam sur les questions internationales et régionales, a indiqué Vu Ho.

Selon l'ambassadeur, les propositions présentées par le Vietnam lors de cette réunion deviendraient des atouts communs dans la coopération vietnamo-indiennes à venir. -