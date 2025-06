Renforcement de la coopération entre la Garde-côtière vietnamienne et la JICA pour la sécurité maritime

Le 5 juin, à Hanoï, le général de division Le Quang Dao, commandant de la Garde-côtière vietnamienne, a reçu Kobayashi Yosuke, représentant en chef du bureau de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Vietnam.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté des domaines clés et des perspectives de coopération dans l’application de la loi en mer. L’accent a été mis sur le renforcement de la sécurité et de la sûreté maritimes, l’intensification des activités de coopération, d’éducation et de formation pour améliorer les capacités opérationnelles, ainsi que l’organisation de délégations pour participer à des séminaires sur la sécurité maritime au Japon.

Concernant le projet « Renforcement des capacités en matière de sécurité et de sûreté maritimes au Vietnam », qui prévoit la construction de six navires de patrouille pour la Garde-côtière vietnamienne financée par des aides publiques au développement japonaises, les deux parties ont exprimé leur volonté de continuer à collaborer étroitement afin d’accélérer la mise en œuvre du projet.

Pour la formation et le perfectionnement des compétences des garde-côtes vietnamiens en matière d’application de la loi et de maintien de la sécurité et de la sûreté maritimes, les deux parties ont convenu d’organiser deux sessions de formation au Vietnam cette année : l’une au Commandement de la Région 3 de la Garde-côtière, du 7 au 13 septembre, et l’autre au Commandement de la Région 1, du 7 au 13 décembre.-VNA/VI