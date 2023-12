Remise de cadeaux de l’Assemblée nationale vietnamienne au Sénat cambodgien

La cérémonie de remise et de réception de cadeaux de l’Assemblée nationale vietnamienne au Sénat cambodgien a eu lieu le 29 décembre à Phnom Penh.

Au nom de l'

Assemblée nationale

vietnamienne, l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Huy Tang, a remis du matériel de bureau d'une valeur totale de 100.000 dollars au secrétaire général du Sénat cambodgien, Oum Sarith.

Appréciant la solidarité durable entre les organes législatifs, les gouvernements et les peuples des deux pays frères, le secrétaire général du Sénat cambodgien a affirmé son engagement à continuer à œuvrer pour renforcer la coopération entre le Sénat cambodgien et l'Assemblée nationale vietnamienne, et la rendre plus durable.

A l’occasion du Nouvel An 2024, l’ambassadeur vietnamien Nguyen Huy Tang a adressé ses vœux de succès au Sénat cambodgien, avant d’exprimer son souhait que les relations Vietnam-

Cambodge

continuent de se développer et se consolider. -VNA/VI