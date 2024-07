Remerciement du Comité des funérailles nationales et de la famille du SG Nguyên Phu Trong

Le Comité des funérailles nationales et la famille du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong ont adressé un message de remerciement à l'issue de la cérémonie d'enterrement du leader du Parti, le 26 juillet après-midi.

Le message est le suivant :

Le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, le président de la République socialiste du Vietnam, le gouvernement de la République socialiste du Vietnam, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, le Comité des funérailles nationales et la famille du camarade Nguyên Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, tiennent à remercier l’ensemble des compatriotes, des camarades, des soldats du pays, les compatriotes vietnamiens à l’étranger et les amis internationaux d’avoir réservé des sentiments viscéraux, regrets infinis et respects profonds pour le camarade Nguyên Phu Trong ; d’avoir assisté à la cérémonie de condoléances, envoyé des messages de condoléances, assisté à la cérémonie de commémoration et fait leurs adieux au camarade Nguyên Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, qui s’en est allé vers l’histoire glorieuse de la nation vietnamienne culturelle, civilisée et héroïque.

Ces derniers jours, des millions de cœurs de Vietnamiens et d’amis internationaux se sont tournés vers Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et son pays natal de Dông Hôi où sont organisées les funérailles nationales du secrétaire général Nguyên Phu Trong ; des centaines de milliers de personnes dans toutes les régions du pays, quelle que soit la distance qui sépare, quel que soit le soleil ou la pluie, se sont recueillis sur le trajet vers sa dernière demeure. Des centaines de dirigeants de pays/territoires ont envoyé des lettres, télégrammes et messages de condoléances ; des centaines de délégations internationales ont assisté aux cérémonies de condoléances, de commémoration et d’inhumation ; des milliers de délégations avec des centaines de milliers de personnes sont venues rendre hommage au secrétaire général ; des milliers de délégations se sont joints à son hommage dans les organes de représentation du Vietnam à l’étranger.

Une fois de plus, le Comité des funérailles nationales et la famille tiennent à remercier les sentiments particuliers des compatriotes, camarades, soldats du pays, compatriotes vietnamiens à l’étranger et amis internationaux envers le camarade Nguyên Phu Trong, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, la terre et les hommes vietnamiens culturels et héroïques.

COMITÉ CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE DU VIETNAM

ASSEMBLÉE NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

COMITÉ CENTRAL DU FRONT DE LA PATRIE DU VIETNAM./.