Quang Ninh vise à devenir le centre de mariculture du Nord

La province de Quang Ninh (Nord) a approuvé la planification des zones agricoles dans toutes ses localités côtières, visant à devenir un centre de l’aquaculture marine dans le Nord d’ici 2030, a fait savoir le président du Comité populaire provincial Cao Tuong Huy.

La province dispose d’avantages pour développer l’aquaculture marine, notamment un littoral de 250 km de long, plus de 40.000 ha de vasières, près de 19.000 ha de forêts de mangroves, 20.000 ha de superficie de baie, des zones de pêche couvrant plus de 6 100 km² et trois zones marines protégées et de nombreuses espèces aquatiques précieuses.

Elle a consacré 45.000 ha d’eaux côtières pour le développement de l’aquaculture et est la première localité du Vietnam à piloter un modèle qui attribue des zones marines spécifiques à des groupements et à des particuliers pour le développement de l’aquaculture.

Quang Ninh a également structuré des types de fruits de mer d’élevage adaptés aux avantages de chaque région, tout en améliorant la productivité et la qualité. Dans le même temps, la province a développé des zones de culture marine concentrées et a appliqué les avancées scientifiques et technologiques modernes à la production. Elle se concentre sur le développement des entreprises de produits de la mer, en liant la production à la transformation et à la consommation en profondeur.

S’exprimant lors d’une conférence sur le développement durable de l’agriculture marine tenue à Quang Ninh en avril, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan a salué les efforts et la détermination de la province de Quang Ninh dans le développement de la mariculture.

En particulier, Quang Ninh a remplacé les bouées en mousse par des bouées en plastique respectueuses de l’environnement dans l’aquaculture, ce qui a apporté un changement significatif dans la qualité de l’environnement naturel, favorisant l’élevage marin durable et créant une marque de fruits de mer pour la province.

En plus d’améliorer la valeur de l’élevage marin, la province a pris des mesures pour garantir les moyens de subsistance des pêcheurs et développer l’élevage marin vers des normes de production vertes et à valeurs multiples.

Quang Ninh achève le système portuaire d’import-export de Van Ninh dans la ville de Mong Cai, qui servira à l’exportation de produits agricoles et aquatiques vietnamiens vers le marché chinois.

Elle a appelé à des investissements dans la chaîne logistique aérienne pour faciliter les exportations de fruits de mer frais et surgelés vers l’Asie du Nord-Est et la Thaïlande.

Le Premier ministre a approuvé un projet de développement de l’aquaculture marine jusqu’en 2030 avec une vision jusqu’en 2045, dans le cadre duquel le Vietnam vise 280.000 ha d’aquaculture marine, atteignant une production de 850.000 tonnes et des revenus d’exportation de 800 millions à 1 milliard de dollars d’ici 2025.

D’ici 2045, l’aquaculture deviendra une partie importante du secteur aquacole, représentant plus de 25% de la production totale et générant plus de 4 milliards de dollars de chiffre d’affaires à l’exportation. – VNA/VI