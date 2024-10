Promouvoir la coopération entre les organes législatifs vietnamiens et étrangers

En marge de la 45e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-45) à Vientiane, le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vu Hai Ha, a eu des rencontres avec des représentants du Canada, de la Norvège et de l'Ukraine, axés sur le renforcement de la coopération bilatérale.

Lors d'une séance de travail avec le sénateur canadien Yuen Pau Woo, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au développement heureux de la coopération vietnamo-canadienne dans divers domaines depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques. L'établissement du partenariat global en 2017 a notamment jeté les bases d'une collaboration approfondie dans les secteurs de l’économie, du commerce, de l'investissement, de l’éducation et de la culture.

Sur le plan économique, le sénateur Yuen Pau Woo a manifesté un intérêt particulier pour le constructeur automobile électrique vietnamien VinFast Auto, exprimant le souhait de faciliter la conclusion d'un accord de libre-échange (ALE) bilatéral afin de créer de nouvelles opportunités pour les entreprises des deux nations.

Il a proposé que le Vietnam sollicite les expériences des investisseurs et architectes canadiens pour ses grands projets d'infrastructures, notamment sa ligne ferroviaire à grande vitesse entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Dans les domaines de la diplomatie et de la défense, les deux pays entretiennent des relations diplomatiques solides, caractérisées par des échanges réguliers de délégations de haut niveau.

Le Vietnam reconnaît et apprécie la contribution du Canada aux questions de sécurité régionale, en particulier sa position sur la Mer Orientale, soutenant la résolution pacifique des différends conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Au cours de la rencontre avec Erna Solberg, membre de la délégation parlementaire norvégienne et ancienne Premier ministre de Norvège (2013-2021), les deux parties ont confirmé l'excellence de leurs relations de coopération ces dernières années, particulièrement dans les secteurs maritime, forestier et des énergies renouvelables. Les gouvernements vietnamien et norvégien poursuivent activement des discussions en vue d'établir un partenariat stratégique centré sur l'économie maritime.

Le Vietnam sollicite le soutien de la Norvège dans sa transition énergétique et encourage la participation de partenaires internationaux. Les deux pays négocient actuellement un accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont la Norvège est membre. Concernant les questions régionales, le Vietnam maintient sa position en faveur d'une résolution pacifique des différends, sans recours à la force ni à la menace de la force, tout en respectant la CNUDM de 1982.

Les deux parties ont partagé leurs préoccupations concernant la sécurité maritime et ont souligné l'importance de garantir la liberté de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale, un axe crucial où transite environ 60 à 70% du volume du commerce mondial.

En marge de l'AIPA-45, Vu Hai Ha a également eu une rencontre avec Oleksandr Merezhko, président de la Commission des affaires étrangères et de la coopération interparlementaire et chef de la délégation du Parlement ukrainien à l'AIPA-45. Oleksandr Merezhko a annoncé l'existence d'un groupe d'amitié parlementaire Ukraine-Vietnam et a souligné l'amélioration constante des relations bilatérales.

Vu Hai Ha a affirmé que le partenariat intégral Vietnam-Ukraine continue de se développer, malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19 et l'évolution de la situation mondiale et régionale. Les dirigeants des deux pays maintiennent des rencontres bilatérales en marge des forums internationaux.

Concernant le conflit russo-ukrainien, le Vietnam exprime sa profonde préoccupation et sa solidarité avec le peuple ukrainien face aux dommages et pertes considérables subis. Le Vietnam réitère son appel à la cessation du conflit, au rétablissement de la paix et à la protection des civils et des infrastructures essentielles.

Vu Hai Ha a réaffirmé la position constante du Vietnam selon laquelle tous les différends doivent être résolus par des moyens pacifiques, conformément aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies, notamment le respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, sans recours à la force ni la menace d'y recourir, tout en tenant compte des intérêts légitimes des parties concernées.

En tant que membre actif et responsable de la communauté internationale, le Vietnam est prêt à contribuer aux efforts de dialogue et de recherche de solutions pour stabiliser rapidement la situation, pour la paix et la stabilité régionale et mondiale, a-t-il conclu. -VNA/VI