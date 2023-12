Promotion de la gastronomie vietnamienne au Canada

Le Consulat général du Vietnam à Vancouver, en collaboration avec l'Association des entreprises vietnamiennes au Canada (Vietnamese Canadian Business Association - VCBA), a organisé un événement intitulé « Vietnamese F&B Promotion Day » pour présenter la gastronomie et la culture vietnamiennes.

Lors de l'événement, le consul général vietnamien à Vancouver, Nguyen Quang Trung, a présenté un aperçu de la cuisine vietnamienne, y compris des aliments, boissons et la philosophie gastronomique sophistiquée du peuple vietnamien.

Il a également présenté les caractéristiques de la cuisine des trois régions Nord - Centre – Sud, l'interférence des cuisines vietnamienne et mondiale, les contributions de la communauté vietnamienne à la diversification du paysage culinaire à Vancouver et, plus largement, du Canada.

Les participants, notamment des jeunes, ont exprimé leur intérêt particulier à la philosophie gastronomique du peuple vietnamien avant d’exprimer leur souhait de venir au Vietnam pour apprécier de leurs propres yeux et dégoûter des plats vietnamiens.

Des entreprises membres de la VCBA telles que Supermarket 88, Dan-D-Foods Company, KD Trading, VNT Trading, Lisa Chu Entertainment, Mai Pho 37..., ont mis en place des stands pour présenter des produits vietnamiens.

La VCBA, qui compte actuellement plus de 700 membres, apporte des contributions aux échanges culturels, aux relations économiques, commerciales et d'investissement entre le Vietnam et le Canada. Fin novembre dernier, la VCBA, en collaboration avec le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville, avait organisé le séminaire « Canada – porte d’entrée des entreprises vietnamiennes au marché nord-américain ». -VNA/VI