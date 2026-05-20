Promotion de la coopération en matière de sécurité et d’application de la loi entre le Vietnam et la Croatie

Le général Luong Tam Quang (droite), membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique, a reçu le 19 mai à Hanoï, le ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Croatie, Gordan Grlić Radman, en visite officielle au Vietnam. Photo : VNA

Le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique, a reçu le 19 mai à Hanoï, le ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Croatie, Gordan Grlić Radman, en visite officielle au Vietnam.



Lors de la réception, le ministre Luong Tam Quang a souligné qu’il s’agit de la première visite d'un chef de la diplomatie croate au Vietnam depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1994. Ce déplacement historique intervient alors que les liens bilatéraux bénéficient de nouvelles opportunités de coopération particulièrement prometteuses pour l’avenir.



Le ministre a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au développement d’une coopération substantielle avec la Croatie, dont le rôle au sein de l’Union européenne ne cesse de croître.



Ces dernières années, le ministère vietnamien de la Sécurité publique et ses partenaires croates ont mené plusieurs actions concrètes, notamment la signature d’un accord de coopération dans la lutte contre les incendies et le sauvetage, ainsi qu’une coordination dans le traitement d’informations criminelles internationales à la demande d’INTERPOL Croatie.



Face à une situation mondiale complexe où les défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels s'entremêlent, Luong Tam Quang a exprimé la volonté de renforcer l'amitié entre les deux pays. En plus, il souhaite rendre plus efficace la collaboration entre son ministère, le ministère croate des Affaires étrangères et européennes et les partenaires croates pour mieux servir les intérêts mutuels des deux peuples.



Il a proposé que les deux parties favorisent l'accès des investisseurs aux marchés respectifs du Vietnam et de l'UE, tout en facilitant les conditions de vie et d'études des citoyens résidant dans chaque pays.



Luong Tam Quang a également suggéré d’intensifier la coopération dans la production d’équipements spécialisés pour les forces de l’ordre, domaine dans lequel la Croatie dispose d’atouts correspondant aux besoins du Vietnam. Il a appelé à renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux et à explorer de nouveaux domaines de coopération d'intérêt commun.



À cette occasion, il a invité la Croatie à ratifier rapidement la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), tout en proposant une rencontre amicale entre une équipe de football professionnelle croate et celle du ministère vietnamien de la Sécurité publique.



De son côté, le ministre Gordan Grlić Radman s’est dit honoré d’effectuer cette première visite officielle, coïncidant avec le 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh. Il a salué les progrès remarquables du Vietnam et affirmé que son pays considère le Vietnam comme l’un de ses partenaires clés en Asie du Sud-Est, souhaitant renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines.



Il s’est déclaré convaincu qu’avec sincérité et une forte volonté politique, la coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les agences partenaires croates deviendrait l’un des piliers contribuant à porter les relations entre le Vietnam et la Croatie à un nouveau niveau. -VNA/VI