Projection du film « Histoire de Pao » au Festival du film de l’ASEAN à Londres

Le film vietnamien « Histoire de Pao », réalisé par Ngo Quang Hai, sera projeté le 26 avril dans le cadre du Festival du film de l’ASEAN à Londres, qui a débuté dans la soirée du 22 avril (heure locale).

Le Festival du film de l’ASEAN à Londres 2024 est organisé du 22 au 27 avril à la « School of Oriental and African Studies » (SOAS) de l'Université de Londres (University of London), par le Comité de l’ASEAN à Londres (ASEAN London Committee - ALC).

La cérémonie d’ouverture a vu la participation de près de 200 invités, dont des diplomates de différents pays, ainsi que de spectateurs britanniques et étrangers.

Dans le cadre de l’événement, des films des 10 pays membres de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) sont présentés.

Le chef du comité d'organisation du Festival du film, l'ambassadeur de Thaïlande au Royaume-Uni, Thani Thongphakdi, a déclaré que c'était la deuxième fois que l'ALC organisait le Festival du film de l'ASEAN après la première fois en 2019, dans le but de promouvoir l'image et de renforcer la position de la Communauté de l'ASEAN au Royaume-Uni.

Quant au film « Histoire de Pao », To Minh Thu, ministre conseiller, ambassadrice adjointe du Vietnam au Royaume-Uni, a dit qu’à travers ce long-métrage, le Vietnam souhaitait présenter aux spectateurs britanniques et étrangers des tranches de vie d’habitants des régions montagneuses du Nord-Ouest, ainsi que la beauté culturelle et naturelle du Vietnam. -VNA/VI