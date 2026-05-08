Près de 200 entreprises technologiques à un salon des technologies et du recrutement à Hô Chi Minh-Ville

Des étudiants explorent les offres d'emploi et de stage sur les stands de recrutement. Photo : qdnd.vn

Le 7 mai, près de 200 entreprises ont participé au salon des technologies et du recrutement "HUTECH Job Fair 2026", organisé à Hô Chi Minh-Ville.

Cet événement, coorganisé par des entreprises du secteur technologique et l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville (HUTECH), a proposé plus de 6 600 offres d’emploi et de stage. Celles-ci couvrent de nombreux domaines, notamment les technologies de l’information, l’ingénierie, l’aviation, la logistique, la finance, le commerce électronique, ainsi que le tourisme et les services.

Selon le professeur associé et docteur Nguyen Thanh Phuong, vice-recteur de l’Université HUTECH, dans un contexte marqué par les fluctuations économiques nationales et internationales, la forte participation des entreprises confirme le rôle de ce salon en tant que passerelle directe entre les employeurs et les candidats. Il a souligné que le marché du travail recherche aujourd’hui des ressources humaines hautement qualifiées, disposant de compétences pratiques et capables de s’adapter rapidement aux nouvelles technologies.



"Le marché du travail actuel n'attend plus de simples diplômés, mais recherche des profils ayant de véritables capacités, une forte adaptabilité et prêts à créer de la valeur. Ce salon ne permet pas seulement aux travailleurs et aux étudiants de chercher un emploi, il leur offre aussi l'opportunité de se positionner sur le marché grâce aux contacts réels avec les recruteurs, aux entretiens directs et à la découverte de l'environnement de l'entreprise", a-t-il précisé.



Sur place, de grandes sociétés opérant dans les technologies, la production, l'aviation et les services ont présenté des solutions innovantes tout en organisant des entretiens d'embauche immédiats. Les recruteurs soulignent une augmentation rapide des besoins en intelligence artificielle, en mégadonnées, en cybersécurité et en automatisation. Néanmoins, au-delà de l'expertise technique, ils valorisent fortement les compétences transversales, la maîtrise des langues étrangères et l'esprit d'équipe des candidats.



Ayant attiré des milliers de participants, l’événement a aussi proposé des séances de conseil en orientation professionnelle, des échanges avec les employeurs ainsi que des expériences technologiques immersives. Selon les experts de l’emploi, face à l’accélération de la transition numérique, les universités doivent renforcer leur coopération avec les entreprises afin de proposer des formations mieux adaptées aux besoins réels du marché. Ce salon illustre ainsi la réorientation croissante du marché du travail vers les métiers liés aux technologies, à l’innovation et aux services à forte valeur ajoutée.-VNA/VI