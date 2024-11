Prendre résolument les mesures appropriées pour exercer la souveraineté sur les eaux vietnamiennes

Photo : VNA

Répondant à la question d'un journaliste sur la réaction du Vietnam à la promulgation par le président des Philippines de la Loi sur les zones maritimes, la Loi sur le canal des eaux archipélagiques des Philippines et l'annonce par la Chine des noms standard d'une partie des îles et récifs en Mer Orientale, lors de la conférence de presse périodique tenue le 21 novembre à Hanoï, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré :



Comme cela a été affirmé à plusieurs reprises, le Vietnam dispose suffisamment de bases juridiques et de preuves historiques pour affirmer sa souveraineté sur Hoang Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratly), conformément au droit international ainsi que sa souveraineté, ses droits souverains et sa juridiction sur les zones maritimes établis selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).



Le Vietnam respecte le droit des États côtiers dans la promulgation des lois internes et réglementations concernant la mer, conformément à la CNUDM 1982. De même, le Vietnam demande également aux autres pays de respecter pleinement la souveraineté du Vietnam sur Truong Sa et les droits du Vietnam pour ses zones maritimes établies selon la CNUDM 1982, a insisté la porte-parole.



Le Vietnam persiste et prend résolument et constamment des mesures conformément au droit international, notamment la CNUDM 1982, pour exercer sa souveraineté sur Truong Sa ; la souveraineté, les droits souverains, la juridiction et les intérêts légitimes dans ses zones maritimes. Le Vietnam est prêt à travailler avec toutes les parties pour résoudre les différends et les désaccords par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier la CNUDM 1982, a-t-elle conclu. -VNA/VI