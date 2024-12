Pourquoi le Vietnam se démarque aux yeux d’une grande voyageuse américaine

Après avoir visité 80 pays, la touriste américaine Latifah Al-Hazza a nommé le Vietnam l’une de ses 5 destinations préférées, vantant sa culture, ses paysages et ses expériences inoubliables.



Dans un article paru le 1er décembre sur Business Insider, Latifah a classé le Vietnam en cinquième position sur sa liste de 50 destinations préférées, en termes d’interactions avec les locaux, d’unicité générale, de cuisine, d’activités disponibles et de sites à voir.



"J’ai voyagé dans plus de 80 pays, dont 50 étaient inclus dans l’indice des voyages et du tourisme 2024 du Forum économique mondial", a-t-elle fait savoir, ajoutant qu’elle a passé au moins une nuit complète dans chacun des 50 pays et, dans la plupart des cas, elle en a séjourné plus de trois.



"Le Vietnam est l’un de mes pays d’Asie du Sud-Est préférés car il y a une infinité d’endroits à visiter et de choses à faire", a-t-elle souligné.

La journaliste américaine recommande notamment d'embarquer pour une balade en bateau-panier à travers la forêt de cocotiers de Bay Mau. Photo: giaoducthoidai

La voyageuse américaine a été séduite par la diversité du Vietnam, des villes animées comme Hanoi et Hô Chi Minh-Ville aux paysages époustouflants de Sapa en passant par la baie de Ha Long classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.



"Mon itinéraire préféré commence à Hô Chi Minh-Ville avant d’aller à Hôi An pour visiter le célèbre marché de nuit et faire une excursion en bateau-panier. Je vous recommande ensuite de vous rendre à Hanoi. J’ai exploré la ville avant de dormir quelques nuits sur une péniche dans la baie de Ha Long", a-t-elle partagé.



Le top 5 des pays que Latifah recommande aux touristes de visiter et qui la fascinent le plus sont l’Espagne, Chypre, l’Italie, la Grèce et le Vietnam.



"J’adorerais retourner au Vietnam pour voir les rizières en terrasses de Sapa", a-t-elle encore indiqué. – VNA/VI