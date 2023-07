Pour assurer une alimentation électrique suffisante dans le Nord

Depuis fin juin, les niveaux d'eau dans les réservoirs hydroélectriques ont augmenté et les problèmes techniques d'un certain nombre de turbines thermoélectriques ont été résolus, assurant une alimentation électrique suffisante dans le Nord, a déclaré le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Dô Thang Hai, à la presse le 4 juillet.

Le vice-ministre Dô Thang Hai a déclaré que le total de l'électricité produite dans le pays et importée en juin avait atteint 25,32 milliards de KWh, en hausse de 3,4 % sur un an, portant le chiffre total sur les six premiers mois à 136,09 milliards de KWh.

Cependant, il a indiqué que le réseau électrique en juillet rencontrera de nombreuses difficultés, en particulier dans la région Nord où un certain nombre de vagues de chaleur sont prévues. Et malgré l'amélioration, les niveaux d'eau dans les réservoirs hydroélectriques sont encore bas.



Conformément aux instructions du gouvernement et du Premier ministre, le ministère de l'Industrie et du Commerce a demandé au groupe Électricité du Vietnam (EVN) de mettre à jour en permanence le fonctionnement du système électrique et du marché de l'électricité, en assurant l'approvisionnement cette année, tout en élaborant des plans pour répondre aux difficultés dans le réseau, a-t-il dit.