Plusieurs localités du Sud cherchent à développer le tourisme à partir de leurs atouts spécifiques

La Résolution n°82/NQ-CP du gouvernement, publiée le 18 mai 2023, encourage les provinces et les grandes villes à former des pôles et des zones jouant le rôle de force motrice du développement du tourisme.



Conformément à cette résolution sur les principales tâches et solutions pour accélérer la reprise et le développement du tourisme de manière efficace et durable, de nombreuses localités du Sud-Est et du delta du Mékong investissent dans des zones et destinations touristiques planifiées, ainsi que dans une meilleure exploitation de leurs atouts et potentiels.



Les localités donnent la priorité aux investissements dans les infrastructures synchrones et de qualité dans les zones touristiques nationales et les zones potentielles, créant des conditions favorables pour que les entreprises puissent créer et développer de nouveaux produits touristiques.



Selon Duong Anh Duc, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, la mégapole du Sud se concentre sur les zones et destinations touristiques clés et développe en même temps des politiques pour encourager et favoriser les investissements dans le tourisme.



La ville accorde la priorité à l'allocation de capitaux à la planification, à la formation et au développement des ressources humaines, à la promotion du tourisme et au soutien au développement des infrastructures touristiques. Parallèlement, elle cherche à moderniser les infrastructures de transport routier, fluvial et ferroviaire, à construire des sites d’écotourisme et de tourisme communautaire dans les districts de Cu Chi et Can Gio.



S’agissant du développement du tourisme fluvial - un avantage de Ho Chi Minh-Ville, les Services municipaux des Transports et du Tourisme ont déclaré que la ville avait investi et développé plus de 70 ports et quais pour le transport de passagers et de touristes. Elle compte actuellement plus de 120 embarcations en activité, notamment des bateaux-restaurants, des bateaux-hôtels, des yachts, des canoës et de petits bateaux en bois.

Des visiteurs font une visite fluviale à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA





En 2023 et au premier trimestre 2024, la mégapole du Sud a annoncé plus de 60 programmes touristiques avec plus de 20 nouveaux produits, appartenant à des types de tourisme qui constituent des avantages locaux, en vue de faire de Ho Chi Minh-Ville une destination de premier rang en Asie.



Dans la province de Kien Giang, le 30 mars dernier, le complexe de villégiature et de divertissement de Hon Thom, ville de Phu Quoc, d'un investissement de 50.000 milliards de dongs de Sun Group, a été mis en chantier. Avec de nombreux ouvrages tels que parc à thème, aquarium, delphinarium, musique aquatique, théâtre, ce complexe contribuera à aider « l'île aux perles » à augmenter son attractivité auprès des touristes.



Fort de ses atouts dans le tourisme culturel, spirituel et écologique, le Comité populaire d'An Giang vient de publier un plan pour mettre en œuvre le programme d'action sur le développement des infrastructures touristiques dans la province en 2024.



Considérant que les infrastructures de transport constituent une base importante pour le développement des secteurs économiques, y compris le tourisme, An Giang met en œuvre des projets d'infrastructures de transport reliant ses localités.



Parallèlement, An Giang continue de revoir la liste des projets dans le secteur du tourisme conformément à la planification provinciale pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050, de renforcer la présentation de ses atouts aux investisseurs.



Selon le vice-président du Comité populaire provincial d'An Giang, Le Van Phuoc, sa province souhaite créer une percée dans le développement du tourisme afin de devenir l'un des pôles touristiques du delta du Mékong.-VNA/VI